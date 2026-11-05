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Kırşehir'de denetimler sürüyor: çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Kırşehir polisinin uygulama ve aramalarında 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 300 adet hap ve esrar maddesi ele geçirildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 16:31

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırşehir'de denetimler sürüyor: çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Kırşehir'de denetimler sürüyor: çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güveni sağlamak amacıyla uygulama, denetim ve adli çalışmaları sürdürdü. Gerçekleştirilen aramalar, örgütlü veya rastgele suç faaliyetlerinin önlenmesine yönelik planlı operasyonların parçası olarak yürütüldü.

ele geçirilen malzemeler:

Yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 128 fişek, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör ve 11 kurusıkı fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 2 dolu kartuş ile birlikte 300 adet hap ve uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

şüpheliler ve adli işlem:

Operasyonlar kapsamında H.Ö., Ö.B., A.O., Ş.Y., K.Y., F.B., M.G., F.Ş. ve B.A. isimli 9 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. İlgili şahıslarla ilgili soruşturma ve gerekli yasal süreçlerin devam ettiği belirtildi.

operasyonun hedefi ve devamı:

Emniyet birimleri, kent genelindeki denetimlerin suçla mücadeleyi ve halkın güvenliğini artırmayı hedeflediğini vurguladı. Yetkililer, benzer uygulamaların düzenli olarak süreceğini ve vatandaşların şüpheli durumları bildirmesinin önem taşıdığını açıkladı.

KIRŞEHİR’DE POLİS, ASAYİŞ UYGULAMALARI VE ADLİ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ SİLAH...

KIRŞEHİR’DE POLİS, ASAYİŞ UYGULAMALARI VE ADLİ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ SİLAH, FİŞEK, UYUŞTURUCU HAP VE ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLARLA İLGİLİ 9 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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