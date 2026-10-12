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Kırşehir'de dokuz ayda 52 operasyon: güvenlik güçleri terörle mücadelede kararlı

Vali Murat Sefa Demiryürek, 2026'nın ilk dokuz ayında PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ ve diğer yapılara yönelik toplam 52 operasyon yapıldığını açıkladı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 18:01

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırşehir'de dokuz ayda 52 operasyon: güvenlik güçleri terörle mücadelede kararlı

Operasyonların kapsamı ve hedefi:

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, 2026 yılının ilk dokuz ayında kentte yürütülen asayiş ve terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Vali Demiryürek, operasyonların öncelikli amacının vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, suçları önlemek ve şüphelileri adalete teslim etmek olduğunu vurguladı.

Valiliğin açıkladığı verilere göre terör örgütlerine yönelik toplam 52 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonların dağılımında PKK/KCK için 3 operasyon yapılarak 12 kişinin gözaltına alındığı, FETÖ için 12 operasyon sonucunda 17 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 3 kişinin tutuklandığı ve 3 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

DEAŞ ve diğer yapılanmalara yönelik sonuçlar:

DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda 31 operasyon gerçekleştirildiği, bu operasyonlarda 67 kişinin gözaltına alındığı, 23 kişinin tutuklandığı ve 6 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı. Diğer terör yapılanmalarına yönelik 6 operasyonda ise 6 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik ve aydınlatma oranı:

Vali Demiryürek, 2026 yılının ilk dokuz ayında Kırşehir'de herhangi bir terör eyleminin yaşanmadığını, olayların aydınlatılma oranının ise 2025 yılına göre %100 seviyesinde kaldığını ifade etti. Bu sonuçlar çerçevesinde, kentte kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzurunun sağlanması amacıyla güvenlik güçlerinin çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, operasyonlara ilişkin soruşturmaların devam ettiğini ve elde edilen bulguların yargı süreçlerine aktarıldığını kaydetti.

KIRŞEHİR VALİSİ MURAT SEFA DEMİRYÜREK, 2026 YILININ İLK DOKUZ AYINDA KENTTE GERÇEKLEŞTİRİLEN...

KIRŞEHİR VALİSİ MURAT SEFA DEMİRYÜREK, 2026 YILININ İLK DOKUZ AYINDA KENTTE GERÇEKLEŞTİRİLEN ASAYİŞ VE TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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