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Kırşehir'de dronla yürütülen arama sonunda zihinsel engelli kişi dağlık alanda bulundu

Kırşehir'de Karaboğaz ile Ecikağıl köyleri arasındaki dağlık alanda kaybolan zihinsel engelli M.B., jandarma ve dronlarla bulunup ailesine teslim edildi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 17:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kırşehir'de dronla yürütülen arama sonunda zihinsel engelli kişi dağlık alanda bulundu

Kırşehir'de dron destekli arama sonucu bulundu

Edinilen bilgiye göre Karaboğaz köyünde yaşayan H.B., kardeşi M.B.'nin kaybolduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), asayiş birimleri ve toplam 8 ekip sevk edildi. Ekipler, kayıp vatandaşın bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Arama çalışması:

Arama faaliyetlerine, özellikle dağlık arazide kapsamlı tarama yapabilmek amacıyla dron desteği de eklendi. Jandarma ekipleri Karaboğaz ile Ecikağıl köyleri arasındaki alanı sistematik şekilde tarayarak çalışmalarını sürdürdü.

Teslim ve sağlık durumu:

Yapılan çalışmalar sonucunda M.B., aynı gün Karaboğaz ve Ecikağıl köyleri arasındaki dağlık arazide bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen M.B., gerekli kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

KIRŞEHİR&#039;DE KAYBOLAN ZİHİNSEL ENGELLİ VATANDAŞ, JANDARMA EKİPLERİNİN DRON DESTEKLİ ARAMA ÇALIŞMASI...

KIRŞEHİR'DE KAYBOLAN ZİHİNSEL ENGELLİ VATANDAŞ, JANDARMA EKİPLERİNİN DRON DESTEKLİ ARAMA ÇALIŞMASI SONUCU DAĞLIK ARAZİDE BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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