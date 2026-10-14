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Kırşehir'de ekmek zammı tartışması: fırıncılar maliyeti, vatandaş bütçeyi işaret ediyor

Kırşehir'de ekmeğin fiyatı 12 TL'den 15 TL'ye çıktı; esnaf odalarının kararı sonrası fırıncılar maliyetleri gerekçe gösterirken vatandaşlar zorlanıyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 20:15

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 20:19

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kırşehir'de ekmek zammı tartışması: fırıncılar maliyeti, vatandaş bütçeyi işaret ediyor

Kırşehir'de ekmek zammı tartışması: fırıncılar maliyeti, vatandaş bütçeyi işaret ediyor

Kırşehir'de esnaf odalarının aldığı kararla şehirde satılan ekmeğin fiyatı 12 TL seviyesinden 15 TL'ye yükseldi. Yapılan zam, fırın işletmecileri ile tüketiciler arasında farklı değerlendirmelere neden oldu.

fırıncıların gerekçesi:

Fırın işletmecisi Abdurrahman Çevik, artan hammadde ve işçilik maliyetlerini vurgulayarak yeni fiyatın maliyetleri karşılamaya yönelik olduğunu belirtti. Çevik, un, maya ve işçilik giderlerindeki artışlara işaret ederek, 'Ekmek fiyatları, girdi maliyetleri düşünüldüğünde 15 TL normal bir fiyat' ifadelerini kullandı.

Çevik ayrıca aylık giderlerin kesin hesaplanmasının güç olduğunu, un ve mayaya her gün farklı tarifeler uygulanmasının fiyatlarda istikrarı zorlaştırdığını söyledi. Bu tespit, zammın fırıncılar açısından yeterlilik tartışmasını beraberinde getiriyor.

vatandaşın tepkisi:

Vatandaşlar yeni fiyatın aile bütçesine etkisini ön plana çıkardı. Vatandaş Nizam Çakmak, zamlardan dolayı vatandaşların zorlandığını belirterek, 'Zamlar vatandaş için zor ancak esnaf için de durum hakkında bir şey diyemem' dedi. Çakmak'ın sözleri, tüketicilerde artan fiyatlara karşı anlayış ve endişe arasında bir denge olduğunu gösteriyor.

Kararın ardından Kırşehir'de hem esnafın sürdürülebilirlik kaygıları hem de tüketicinin artan harcamalara tepkisi gündemde kalmaya devam ediyor. Yerel kararların günlük yaşam ve bütçeler üzerindeki etkisi tartışılmaya açık görünüyor.

FIRIN İŞLETMECİSİ ABDURRAHMAN ÇEVİK (SAĞDA) VE NİZAM ÇAKMAK

FIRIN İŞLETMECİSİ ABDURRAHMAN ÇEVİK (SAĞDA) VE NİZAM ÇAKMAK

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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