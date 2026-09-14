kırşehir'de kapsüllerle taşınan 1 kilo 159 gram uyuşturucu ortaya çıktı

Kırşehir emniyetinin operasyonunda kapsüller çıkarıldı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda, A.M. isimli şüphelinin vücudunda kapsül halinde uyuşturucu taşıdığı tespit edildi. Yapılan müdahale ve sağlık kontrollerinin ardından kapsüllerin doğal yollarla çıkarılması sağlandı.

operasyon ve tespit:

Ekipler tarafından gerçekleştirilen yakalamada şüphelinin üzerinde ve vücudunda yapılan inceleme neticesinde, iç beden muayenesi uygulanarak kapsüllerin çıkarılması süreci tamamlandı. Soruşturma ve tespit çalışmalarını Narkotik Şube yürüttü; şüpheli gözaltına alındı.

ele geçirilen maddeler ve hukuki süreç:

Yapılan laboratuvar öncesi incelemede toplam 139 kapsül içinde 1 kilo 159 gram madde ile bir kapsül içinde 9 gram afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan A.M., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor; adli süreç ve kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde deliller ve işlemler kayıt altına alındı.

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA, UYUŞTURUCU MADDELERİ KAPSÜLLER HALİNDE YUTARAK VÜCUDUNDA TAŞIDIĞI BELİRLENEN ŞÜPHELİ YAKALANDI