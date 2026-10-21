Kırşehir'de kapsüllerle yakalanan iki zanlı tutuklandı

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iki yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şahısların yapılan iç beden muayenelerinde şüpheli maddeler tespit edilmesiyle soruşturma derinleştirildi.

Operasyon detayları:

Olayla ilgili Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, şüpheliler O.K. ve A.K. yakalandı. Hastanede tıbbi takibe alınan şahısların vücutlarından doğal yollarla çıkarılan 100 kapsül içerisinde toplam 731,42 gram uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adli süreç ve sonuç:

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanan O.K. ve A.K., cezaevine gönderildi.

TOPLAM 100 KAPSÜL İÇERİSİNDE 731,42 GRAM UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ.