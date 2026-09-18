Kırşehir'de kom ekiplerinin durdurduğu araçtan 460 paket kaçak sigara çıktı

Kırşehir'de kaçak sigara operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda durdurulan bir araçta 460 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Operasyonun detayları:

Edinilen bilgiye göre ekipler, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik denetimler sırasında aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada bulunan sigaralar tespit edilerek emniyet birimleri tarafından muhafaza altına alındı.

Şüpheli hakkında işlem:

Olayla ilgili E.İ. isimli şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

KIRŞEHİR’DE POLİS EKİPLERİNCE KAÇAKÇILIK FAALİYETLERİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA DURDURULAN ARAÇTA 460 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.