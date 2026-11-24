Uygulamalı eğitim laboratuvarda sürüyor:

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez Programı kapsamında hizmet veren Ortez ve Protez Laboratuvarı, öğrencilerin teoriyi pratiğe döktüğü merkez haline geldi. İkinci sınıfta öğrenim gören yaklaşık 55 öğrenci, laboratuvarda yürütülen uygulamalar sayesinde mesleğe yönelik somut deneyim kazanıyor.

Uygulama alanları ve teknikler:

Laboratuvarda öğrenciler; protez ölçüsü alma, model hazırlama, soket oluşturma ve protez ayarları gibi temel ve ileri düzey teknikleri gerçek vakalar üzerinde uygulayarak öğreniyor. Gerçek hasta üzerinde çalışma imkanı, öğrencilerin farklı protez türlerini tanımasına ve ihtiyaç odaklı çözümler geliştirmesine olanak tanıyor.

Mesleki kazanımlar ve istihdam:

İş insanı ve Kırşehir Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger, laboratuvarın kurulmasının amacını öğrencilerin mezun olurken dünya standartlarında protez uygulamalarını öğrenmesi olarak özetliyor. Düger uygulamalı eğitimin, gençlerin sektördeki iş imkânlarını artırdığına dikkat çekiyor ve modelin hem mesleki gelişim hem de hastalara doğrudan dokunarak hizmet sunma yönleri bulunduğunu vurguluyor.

Ahilik kültürüyle bütünleşen eğitim anlayışı çerçevesinde, öğrenciler yalnızca teknik beceriler değil; hasta iletişimi ve meslek etiği gibi alanlarda da eğitim alıyor. Bu yaklaşım, mezunların hem teknik yeterliliğini hem de hasta merkezli uygulama becerisini güçlendirerek iş hayatına hazırlanmalarını sağlıyor.

İŞ İNSANI VE KIRŞEHİR KORUMA PLATFORMU BAŞKANI MUSTAFA DÜGER, UYGULAMALI EĞİTİM MODELİNİN ÖĞRENCİLERİN SEKTÖRDEKİ İŞ İMKANLARINI ARTIRDIĞINI SÖYLEDİ.