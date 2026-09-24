Kırşehir'de sahte çek ve senet şebekesine operasyon: 5 tutuklama

operasyonun kapsamı:

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve senedin yağması suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı. İddialara göre şüpheliler faiz karşılığında borç para verip, tehdit yoluyla zorla senet imzalattı ve sahte çek ile senet düzenlediği yönünde bulgular elde edildi.

Çalışmalarda, birinin ceza infaz kurumunda olmak üzere toplam 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere ait 2 iş yeri ve 7 ikamet olmak üzere eş zamanlı düzenlenen operasyonla adreslerde arama yapıldı ve şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

ele geçirilen deliller:

Adreslerde yapılan aramalarda 1 çek defteri, 28 senet, çok sayıda araç alım-satım ve senet sözleşmesi, çok sayıda alacak-verecek defteri ile notlar ele geçirildi. Ayrıca 1 ruhsatsız av tüfeği, 49 av tüfeği kartuşu ve 1 şarjör bulundu.

yargılama ve soruşturmanın gidişatı:

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Ö.K. ve U.D. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, T.K., S.S. ve V.B. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

KIRŞEHİR’DE TEFECİLİK, NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE SENEDİN YAĞMASI SUÇLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. ŞÜPHELİLERDEN 5’İ TUTUKLANDI.