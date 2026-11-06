Kırşehir'de üç esnaf için son görev

Kırşehir'de cenaze töreni

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği olayda hayatını kaybeden üç Kırşehirli esnafın cenazeleri memleketlerine getirildi. Olayda yaşamını yitirenlerin Ahmet Uzel ile Bekir ve Noman Toprak olduğu bildirildi.

Olayın iddia edilen boyutu:

İddialara göre, şüpheli Arif Sefa Ö. ile biçerdöver alımı nedeniyle çıkan anlaşmazlık sonucunda saldırı gerçekleşti. Saldırıda üç Kırşehirli esnaf öldürüldü; zanlının araç gasp etmeye çalıştığı kişilere pompalı tüfekle ateş açması sonucu toplam 8 kişi yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Törenin akışı ve katılım:

Cenazeler, yakınlarına teslim edildikten sonra Kırşehir'e getirildi. Üç kişinin cenaze namazı, Kümbetaltı Mezarlığı Cami'nde cuma namazını müteakip kılındı. Cenaze namazını kıldıran imam, "Ahmet, Noman ve Bekir kardeşimiz rızıkları peşinden koşarken ecel yakaladı ve hakkın rahmetine kavuştu" sözleriyle taziyelerini iletti ve "Allah rahmet eylesin, milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Namazın ardından cenazeler Kümbetaltı Mezarlığı'na defnedildi. Törene vefat edenlerin aileleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AFYONKARAHİSAR’IN İHSANİYE İLÇESİNDE 8 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAYDA ÖLDÜRÜLEN 3 KIRŞEHİRLİ ESNAFI, MEMLEKETLERİ KIRŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ.