Kırşehir'de zaferin 104. yılı coşkuyla kutlandı

Törenin akışı:

Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü anma programı, Anıt Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Törene katılanlar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu ve protokol konuşmaları ile resmi anma töreni gerçekleşti.

Programın resmi bölümünde Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek makamında tebrikleri kabul ederek misafirleri karşıladı; bu kabul, kutlamaların şehir protokolü ayağını oluşturdu.

Sanat ve gösteriler:

Etkinlikler kapsamında mehteran ekibi gösteri sundu, halk oyunları ekipleri sahnede halkın beğenisini kazandı ve çeşitli şiirler okundu. Sunulan performanslar, törene katılan vatandaşlardan ilgi gördü.

Programın öne çıkan anlarından biri de jandarma birliğinin gerçekleştirdiği gösteriydi; birliğin düzenlediği geçiş ve gösteri unsurları protokol ve halkın dikkatini çekti.

Kırşehir'deki 30 Ağustos kutlamaları, gerçekleştirilen tören geçişinin ardından sona erdi ve kent genelinde düzenlenen etkinliklerle gün boyunca devam eden bir coşku yaşandı.

KIRŞEHİR'DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI, ANIT MEYDANI'NDA DÜZENLENEN ÇELENK SUNMA TÖRENİNİN ARDINDAN VALİLİK MAKAMINDA TEBRİKLERİN KABUL EDİLMESİYLE DEVAM ETTİ.