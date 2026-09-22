Dolar 48,8149 +0,01%
Euro 55,8454 -0,20%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.850,27 -0,44%
EUR/USD 1,1438 -0,27%
Brent Petrol 100,39 +0,05%
--°

Kırşehir'den 4 ile yayılan yasa dışı bahis ağı çöktü: 13 tutuklama

Kırşehir merkezli operasyonda Batman, Manisa ve Ordu'da eş zamanlı baskınlarla 13 şüpheli tutuklandı; hesap hareketlerinde 54,8 milyon TL tespit edildi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 14:07

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırşehir'den 4 ile yayılan yasa dışı bahis ağı çöktü: 13 tutuklama

Kırşehir merkezli operasyonun detayları:

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Çalışma, MASAK raporu ve mali analizler doğrultusunda yürütüldü.

Mali inceleme ve teknik tespitler:

Soruşturmada, futbol ve diğer spor müsabakaları üzerinden yasa dışı bahis ve şans oyunlarından gelir elde edildiği ve bu gelirlerin nakline aracılık edildiği değerlendirilen bir şüphelinin hesap hareketleri incelendi. Yapılan detaylı mali analizler ve IP/Port incelemeleri sonucunda şüpheli hesaplarında 54 milyon 821 bin 376 TL’yi aşan para hareketliliği tespit edildi.

Operasyon, yakalama ve ele geçen materyaller:

Yürütülen çalışmalar kapsamında yapılanma içerisinde yer aldığı değerlendirilen 13 şüpheli belirlendi. Kırşehir merkezli olmak üzere Batman, Manisa ve Ordu illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 laptop, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör ve 3 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adli mercilere sevk edildi. Mahkeme kararına göre M.U., Ö.D., M.C.A., M.Y.A., Ö.F.K., E.D., B.A., Ö.T., C.A., R.S., M.E.Y., M.S. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, soruşturmanın koordineli şekilde sürdüğünü ve mali deliller ile teknik incelemelerin operasyonun temelini oluşturduğunu bildirdi.

KIRŞEHİR MERKEZLİ 4 İLDE DÜZENLENEN YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 13 ŞÜPHELİ...

KIRŞEHİR MERKEZLİ 4 İLDE DÜZENLENEN YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 13 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI ADLİ MERCİLERCE TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tavşanlı'da iki gündür kayıp gece bekçisi ormanda ölü bulundu
images

Emin Olcay savcılardan açıklama bekliyor: yiğitlerin kanı yerde kalmasın
images

Edirne'de sağanak günlük hayatı etkiledi
images

Düzce'de yasa dışı bahis ağına büyük operasyon

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tavşanlı'da iki gündür kayıp gece bekçisi ormanda ölü bulundu

Emin Olcay savcılardan açıklama bekliyor: yiğitlerin kanı yerde kalmasın

Edirne'de sağanak günlük hayatı etkiledi

Düzce'de yasa dışı bahis ağına büyük operasyon

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği