Kırşehir'den 4 ile yayılan yasa dışı bahis ağı çöktü: 13 tutuklama

Kırşehir merkezli operasyonun detayları:

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Çalışma, MASAK raporu ve mali analizler doğrultusunda yürütüldü.

Mali inceleme ve teknik tespitler:

Soruşturmada, futbol ve diğer spor müsabakaları üzerinden yasa dışı bahis ve şans oyunlarından gelir elde edildiği ve bu gelirlerin nakline aracılık edildiği değerlendirilen bir şüphelinin hesap hareketleri incelendi. Yapılan detaylı mali analizler ve IP/Port incelemeleri sonucunda şüpheli hesaplarında 54 milyon 821 bin 376 TL’yi aşan para hareketliliği tespit edildi.

Operasyon, yakalama ve ele geçen materyaller:

Yürütülen çalışmalar kapsamında yapılanma içerisinde yer aldığı değerlendirilen 13 şüpheli belirlendi. Kırşehir merkezli olmak üzere Batman, Manisa ve Ordu illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 laptop, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör ve 3 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adli mercilere sevk edildi. Mahkeme kararına göre M.U., Ö.D., M.C.A., M.Y.A., Ö.F.K., E.D., B.A., Ö.T., C.A., R.S., M.E.Y., M.S. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, soruşturmanın koordineli şekilde sürdüğünü ve mali deliller ile teknik incelemelerin operasyonun temelini oluşturduğunu bildirdi.

KIRŞEHİR MERKEZLİ 4 İLDE DÜZENLENEN YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 13 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI ADLİ MERCİLERCE TUTUKLANDI.