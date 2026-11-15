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Kırşehir'in müzik mirası Yozgat'ta türkülerle yankılandı

Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu, Yozgat Belediyesi'nin etkinliğinde Neşet Ertaş soyundan sanatçılarla bozlak ve Anadolu türküleri seslendirdi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 00:18

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kırşehir'in müzik mirası Yozgat'ta türkülerle yankılandı

Konser ve repertuvar

Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu’nda sahne aldı. Topluluk, bozlaklar ve Anadolu türküleri ile dinleyicilere repertuvarını sundu; hem coşkulu oyun havaları hem de yürek yakan ağıtlarla büyük beğeni topladı.

Topluluk ve Neşet Ertaş mirası

Konserde Neşet Ertaş’ın yeğenleri de yer aldı. Topluluk üyelerinden İrfan Ertaş, "Topluluğumuz Kırşehir Belediyesi’nin kurmuş olduğu Abdallar Topluluğu. 6. seneye girdik. Neşet Ertaş’ın yeğenleriyiz. Türkülerimizi havalandıracağız. Memleketin istenen her yerine gidiyoruz" dedi.

Gelecek ve kültürün sürdürülebilirliği

Diğer topluluk üyesi Hüseyin Ateşli ise, "Türkiye’nin her tarafına gelip gidiyoruz. Antalya’da Yörük Festivali, Yozgat, Ankara gibi yerlerde programlarımız devam ediyor. Bu kültürü bitirmemeye çalışıyoruz. Biz son nesiliz. Yetişen yok. Bu topluluğa sahip çıkılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Topluluk, Kırşehir’in UNESCO Şehirler Ağı’na 'Müzik Şehri' olarak katılmasındaki rollerine dikkat çekti.

YOZGAT BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA SAHNE ALAN KIRŞEHİR...

YOZGAT BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA SAHNE ALAN KIRŞEHİR BELEDİYESİ ABDALLAR TOPLULUĞU, SESLENDİRDİKLERİ BOZLAKLAR VE ANADOLU TÜRKÜLERİYLE YOZGATLILARA UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI. -

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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