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Kırşehirli üç esnafın öldürülmesinde aileden 'tanımıyoruz' açıklaması

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki saldırıda yaşamını yitiren üç Kırşehirli esnafın aileleri katil zanlısını tanımadıklarını açıkladı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kırşehirli üç esnafın öldürülmesinde aileden 'tanımıyoruz' açıklaması

Kırşehirli üç esnafın öldürülmesinde aileden 'tanımıyoruz' açıklaması

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen saldırıda üç esnaf hayatını kaybetti; olayla ilgili yerel iddialar ve ailelerin açıklamaları dikkat çekti.

saldırının iddia edilen seyri:

İddialara göre saldırgan Arif Sefa Özdemir, biçerdöver alacağından kaynaklandığı öne sürülen anlaşmazlık nedeniyle Ahmet Uzel, Bekir ve Noman Toprak'ı öldürdü. Olayın devamında araçlarını gasp etmek istediği 5 kişiye de pompalı tüfekle ateş açıldığı bildirildi. Bu bilgiler yerel iddialar olarak aktarılıyor.

aile ve köy derneğinin açıklaması:

Yabanlı Köyleri Dernek Başkanı İdris Durmuş, öldürülenlerin ailelerinin saldırganı tanımadığını belirtti. Durmuş, Tanıdığımız Uzel ailesi ve Toprak ailesi maalesef merhum bir saldırıda vefat etmişlerdir. Allah'tan rahmet diliyorum. Kendileri şehrimizde tanınan önemli esnaflardan ve sevdiğimiz ağabeylerimizdi. ifadelerini aktardı.

cenaze ve ticari geçmiş:

Öldürülen Kırşehirli Ahmet Uzel, Bekir ve Noman Toprak'ın cenazelerinin cuma namazından sonra memleketleri Kırşehir'de toprağa verileceği bildirildi. Dernek başkanı, aileden edinilen bilgiye göre ölenlerin biçerdöver işleriyle uğraştıklarını ve Rusya'ya kadar ticaret yaptıklarını söyledi. Aile, iddia edilen saldırganla herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını ve katil zanlısını tanımadıklarını belirtti.

AFYONKARAHİSAR’IN İHSANİYE İLÇESİNDE MEYDANA GELEN SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN 3 ESNAFIN...

AFYONKARAHİSAR’IN İHSANİYE İLÇESİNDE MEYDANA GELEN SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN 3 ESNAFIN, SALDIRGANI TANIMADIKLARI İDDİA EDİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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