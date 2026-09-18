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Kırtasiye çekleriyle okula hazırlık: Düzce Belediyesi'nden öğrencilere destek

Düzce Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik olarak öğrenci başına 2 bin 500 lira kırtasiye alışveriş çeki dağıtımına başladı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:55

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kırtasiye çekleriyle okula hazırlık: Düzce Belediyesi'nden öğrencilere destek

Düzce Belediyesi dağıtımı başlattı

Düzce Belediyesi, her eğitim öğretim döneminde sürdürdüğü sosyal destek programları kapsamında 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı vermeye başladı. Belediyenin Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan destek paketinde, her öğrenciye yönelik 2 bin 500 lira değerinde kırtasiye alışveriş çeki yer alıyor.

Dağıtımın yapıldığı yer ve süreç:

Çeklerin teslimine, belediye organizasyonuyla Bahçeşehir 3. bölgedeki hizmet binasında başlandı. Teslimata Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç de katıldı. Aileler, çeklerini teslim alırken kimlik ve başvuru kayıtları doğrultusunda gerekli işlemleri tamamlıyorlar ve hak sahibi öğrenciler belirleniyor.

Belediye yetkilileri, çeklerin ihtiyaçların belirlenmesi ve dağıtım sürecinin şeffaflığı için ilgili müdürlük kanalıyla takip edildiğini belirtti. Hak sahibi aileler, teslim aldıkları çekleri anlaşmalı kırtasiyelerden kendi ihtiyaçlarına göre kullanabiliyorlar.

Belediyenin hedefi ve mesajı:

Başkan Yardımcısı Kılıç dağıtımla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Düzce Belediyesi olarak 2026-2027 eğitim-öğretim yılında da ihtiyaç sahibi öğrencilerimize desteğimizi sürdürüyoruz. Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz aracılığı ile öğrenci başına 2 bin 500 lira değerinde kırtasiye alışveriş çeki desteği veriyoruz. Çeklerini teslim alan vatandaşlarımız ihtiyaçlarını anlaşmalı kırtasiyeden kendileri seçerek alabiliyorlar. Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması diliyor, öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir yıl diliyoruz."

Belediye tarafından sürdürülen bu uygulamanın eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlaması ve ailelerdeki ekonomik yükü hafifletmesi amaçlanıyor. Yetkililer, benzer desteklerin ihtiyaç tespiti doğrultusunda periyodik olarak devam edeceğini ifade etti.

DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN HER EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ ÖNCESİNDE OLDUĞU GİBİ 2026-2027...

DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN HER EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ ÖNCESİNDE OLDUĞU GİBİ 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM ÖNEMİNDE DE DESTEK ÇALIŞMALARI, HAZIRLANAN 2 BİN 500 LİRALIK KIRTASİYE ÇEKLERİNİN DAĞITIMI İLE BAŞLADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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