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Kırtık’ta erik büyüklüğünde organik üzüm talep görüyor

Burhaniye Kırtık Köyü'nde organik yöntemle yetiştirilen Redgolep üzümleri pazarın gözdesi oldu; gübre ve ilaç kullanılmadan, kilo fiyatı 100 lira.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:34

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kırtık’ta erik büyüklüğünde organik üzüm talep görüyor

Organik üretim Kırtık'ta sürüyor:

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Kırtık Mahallesi'nde yaklaşık 13 yıl önce başlatılan organik üretim çalışmaları meyvelerini veriyor. Köyde yetiştirilen sezonluk ürünler, ilçe pazarında alıcı bulmayı sürdürüyor.

Redgolep üzümler pazarın gözdesi:

Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizmi Destekleme Derneği Başkanı İsmail Deniz'in pazara getirdiği Redgolep cinsi, erik büyüklüğündeki üzümler özellikle ilgi çekti. Üzümler hem tatlı hem de görsellikleriyle dikkat çekiyor; üretici, ürünün piyasada rağbet görmesi nedeniyle kilosunu 100 lira olarak satışa sunduğunu belirtiyor.

Üretim yöntemi ve gelir etkisi:

Deniz, asma fidanlarını Manisa'nın Salihli ilçesinden getirdiğini ve köyde 7 dekar alanda bağ kurduğunu aktardı. Üretimde gübre ve ilaç kullanılmadığını vurgulayan Deniz, pazarda domatesten bibere kadar çeşitli organik ürünler sattıklarını söyledi. Üzüm satışının aile bütçesine olumlu katkı sağladığını da ifade etti.

Yerel tüketiciler arasında organik ürünlere olan talebin arttığı gözlenirken, Kırtık Mahallesi'ndeki üretim örnekleri bölgedeki organik tarım çalışmaları için model oluşturuyor. Ürünlerin sezon boyunca pazarda yer alması bekleniyor.

BALIKESİR&#039;İN BURHANİYE İLÇESİNDE, SEZONUN ORGANİK ÜRÜNLERİ PAZARDA SATILMAYA DEVAM EDERKEN, ERİK...

BALIKESİR'İN BURHANİYE İLÇESİNDE, SEZONUN ORGANİK ÜRÜNLERİ PAZARDA SATILMAYA DEVAM EDERKEN, ERİK BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ÜZÜMLER DE İLGİ GÖRDÜ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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