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Kış ayları sporla geçecek: Yıldırım kış spor okulları çocukları bekliyor

Yıldırım Belediyesi, 28 Eylül’de başlayacak Kış Spor Okulları ile 16 branşta, 12 tesiste binlerce çocuğa uzman antrenör eşliğinde spor imkânı sunuyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kış ayları sporla geçecek: Yıldırım kış spor okulları çocukları bekliyor

Yıldırım kış spor okullarını açıyor

Yıldırım Belediyesi, okul dışı zamanlarda çocukların fiziksel ve sosyal gelişimini desteklemek için düzenlediği Kış Spor Okullarının ilk dönem eğitimlerini 28 Eylülde başlatıyor. Program, çocuklara düzenli spor alışkanlığı kazandırmayı ve ilgi duydukları branşlarda yeteneklerini geliştirme fırsatı vermeyi amaçlıyor.

Eğitim programı ve branşlar:

Kış Spor Okulları kapsamındaki eğitimler, yüzme, halter, futbol, basketbol, voleybol, tenis, jimnastik, karate, tekvando, boks, güreş, kick boks, badminton, masa tenisi, dart ve satranç olmak üzere toplam 16 branşta planlandı. Her branşta alanında uzman antrenörler görev alacak ve çocukların yaş ve gelişim düzeyine uygun programlar uygulanacak.

Programlar, hem bireysel yetenek geliştirmeye hem de takım sporlarında disiplin ve iş birliği becerilerinin kazandırılmasına odaklanıyor. Spor etkinlikleri, çocukların fiziksel dayanıklılığını artırırken özgüven ve sosyal etkileşimlerini de güçlendirecek şekilde tasarlandı.

Kayıt, tesisler ve hedefler:

Kayıt işlemleri yildirimbelediyespor.org adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Kış Spor Okulları eğitimleri 12 farklı tesiste yürütülecek ve binlerce çocuğun katılımına imkân sağlayacak altyapı hazırlandı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sporun çocukların fiziksel ve ruhsal gelişiminde kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, belediyenin amaçlarını şöyle özetledi: sporu tabana yaymak, çocuklara yıl boyunca spor yapma imkânı sunmak ve sağlıklı yaşam, disiplin, özgüven ile takım ruhu gibi değerleri kazandırmak. Yaz Spor Okulları döneminde 36 binden fazla çocuğun sporla buluştuğu hatırlatıldı ve kış döneminde de binlerce çocuğun farklı branşlarda spor yapmasının hedeflendiği belirtildi.

Veliler ve çocuklar, ilgilendikleri branşlara kayıt yaptırarak kış mevsimini daha aktif ve verimli geçirme fırsatı bulacak. Yıldırım Belediyesi, programları genişleterek ve erişimi artırarak gençlerin sportif gelişimini desteklemeye devam edeceğini açıkladı.

YILDIRIM BELEDİYESİ’NİN ÇOCUKLARIN OKUL DIŞINDA KALAN ZAMANLARINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE...

YILDIRIM BELEDİYESİ’NİN ÇOCUKLARIN OKUL DIŞINDA KALAN ZAMANLARINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİREBİLMELERİ İÇİN DÜZENLEDİĞİ KIŞ SPOR OKULLARI’NDA EĞİTİMLER 28 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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