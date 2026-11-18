kış aylarında idrar sıklığındaki artışın sebepleri:

Medline Adana Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Cem Şah, hava sıcaklığının düşmesinin vücutta pek çok fizyolojik değişime yol açtığını ve bunun idrar üretimi ile mesane davranışını etkileyebildiğini söylüyor. Soğuk ortamda cilt yüzeyindeki damarların daralması, kanın merkezî dolaşıma yönelmesine neden olur; bunun sonucu böbreklerin sıvı dengesini yeniden düzenlemesiyle idrar üretimi artabilir. Uzmanlar bu tepkiye "soğuk diürezi" adını veriyor ve bunun kış aylarında daha sık tuvalet ihtiyacının temel nedenlerinden biri olduğunu belirtiyor.

fizyolojik mekanizma ve mesanenin hassasiyeti:

Soğuk hava yalnızca böbreklerdeki idrar miktarını artırmakla kalmaz, bazı kişilerde mesanenin doluluk hissini ve ani idrar yapma isteğini de güçlendirebilir. Aşırı aktif mesane öyküsü olanlarda ani sıkışma, sık idrara çıkma veya idrar kaçırma şikayetleri kışın artış gösterebilir. Ayrıca soğuk havalarda susama hissinin azalması, yeterli sıvı alınmamasına yol açarak idrarın yoğunlaşmasına ve böbrek taşı riskinin yükselmesine neden olabilir; özellikle daha önce taş düşürmüş kişilerin sıvı alımına dikkat etmesi önem taşıyor.

uyarı işaretleri ve ne zaman doktora başvurulmalı:

Dr. Cem Şah, geceleri sık idrara çıkmanın ileri yaşla ilişkili olsa da her zaman yaşlanmanın doğal sonucu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguluyor. Prostat büyümesi, aşırı aktif mesane, diyabet, idrar yolu enfeksiyonları, mesane taşları gibi durumlar da benzer şikayetlere yol açabilir. İdrar yaparken yanma, kasık ağrısı, idrarda kan veya aşırı susama gibi belirtiler varsa bu yakınmaları yalnızca soğuk havaya bağlamak yanlış olur; bu durumda üroloji uzmanına başvurulması gerekiyor.

Özetle, kış aylarında idrara çıkma sıklığındaki artışın büyük kısmı vücudun soğuğa verdiği normal bir yanıt olsa da; şikayetlerin günlük yaşamı etkilemesi, ağrı ya da kan gibi alarm belirtilerinin bulunması halinde profesyonel değerlendirme ertelenmemelidir.

ÜROLOJİ UZMANI DR. CEM ŞAH