Kış gelmeden bacanızı temizletin: uyku öncesi sobaya kömür atılmamalı

Bilecik'te kış için baca uyarısı

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan, kış mevsimi yaklaşırken ev ve işyeri sahiplerini baca temizliği ve yakıt kullanımı konusunda uyardı. Zeyhan, özellikle sobalı konutlarda alınacak basit önlemlerin can ve mal güvenliği açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

neden tehlikeli:

Zeyhan, tıkalı bacalar nedeniyle duman çıkışının sağlanamaması sonucunda karbonmonoksit zehirlenmeleri yaşandığını; temizlenmeyen baca ve soba bacalarında biriken kurumun zamanla kurum tutuşmasına sebep olarak yangınlara yol açtığını vurguladı. Gece uyumadan önce sobaya odun veya kömür atılmasının riskleri artırdığına dikkat çekildi.

alınması gereken önlemler:

Bacaların temizlenmesi: Kış mevsimi başlamadan profesyonel ya da yetkili ekipler tarafından baca ve soba bacalarının kontrol edilip temizlenmesi gerektiği belirtildi.

Yakıt kullanımına dikkat: Uyku öncesi sobaya odun veya kömür eklemek yerine gece boyunca güvenli ısı sağlama yöntemleri tercih edilmelidir; soba kullanımı sırasında düzenli denetim önemlidir.

Farkındalık ve denetim: Kendimizin ve ailemizin güvenliği için baca bakımı ve doğru yakıt kullanımı konusundaki uyarıların dikkate alınması gerektiği yeniden hatırlatıldı.

Fatih Zeyhan, tüm vatandaşların bu önlemleri alarak olası zehirlenme ve yangın vakalarının önüne geçilebileceğini ifade etti.

BİLECİK BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRÜ FATİH ZEYHAN