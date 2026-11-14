Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Kış gelmeden bacanızı temizletin: uyku öncesi sobaya kömür atılmamalı

Bilecik İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan, bacaların kış öncesi temizlenmesi ve uyku öncesi sobaya kömür atılmaması gerektiğini hatırlattı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kış gelmeden bacanızı temizletin: uyku öncesi sobaya kömür atılmamalı

Bilecik'te kış için baca uyarısı

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan, kış mevsimi yaklaşırken ev ve işyeri sahiplerini baca temizliği ve yakıt kullanımı konusunda uyardı. Zeyhan, özellikle sobalı konutlarda alınacak basit önlemlerin can ve mal güvenliği açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

neden tehlikeli:

Zeyhan, tıkalı bacalar nedeniyle duman çıkışının sağlanamaması sonucunda karbonmonoksit zehirlenmeleri yaşandığını; temizlenmeyen baca ve soba bacalarında biriken kurumun zamanla kurum tutuşmasına sebep olarak yangınlara yol açtığını vurguladı. Gece uyumadan önce sobaya odun veya kömür atılmasının riskleri artırdığına dikkat çekildi.

alınması gereken önlemler:

Bacaların temizlenmesi: Kış mevsimi başlamadan profesyonel ya da yetkili ekipler tarafından baca ve soba bacalarının kontrol edilip temizlenmesi gerektiği belirtildi.

Yakıt kullanımına dikkat: Uyku öncesi sobaya odun veya kömür eklemek yerine gece boyunca güvenli ısı sağlama yöntemleri tercih edilmelidir; soba kullanımı sırasında düzenli denetim önemlidir.

Farkındalık ve denetim: Kendimizin ve ailemizin güvenliği için baca bakımı ve doğru yakıt kullanımı konusundaki uyarıların dikkate alınması gerektiği yeniden hatırlatıldı.

Fatih Zeyhan, tüm vatandaşların bu önlemleri alarak olası zehirlenme ve yangın vakalarının önüne geçilebileceğini ifade etti.

BİLECİK BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRÜ FATİH ZEYHAN

BİLECİK BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRÜ FATİH ZEYHAN

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı
images

Çevre yolunda müdahale sırasında araca çarpıldı: 5 kişi yaralandı
images

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı
images

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı

Çevre yolunda müdahale sırasında araca çarpıldı: 5 kişi yaralandı

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

TREND HABERLER

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı