Kış gelmeden Kars'ta yollar asfaltla yenileniyor

Kent genelinde asfalt seferberliği:

Kars Belediyesi, kış mevsimi yaklaşırken kent içi ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla asfalt çalışmalarını yoğunlaştırdı. Birçok noktada sıcak asfalt uygulaması gerçekleştiren ekipler, planlanan program çerçevesinde hem şehir estetiğini hem de sürüş konforunu artırmayı hedefliyor.

Belediye yetkilileri, havaların elverişli olduğu bu dönemde yol yenileme işlerini tamamlayarak kış şartları başlamadan çalışmaları bitirmeyi amaçladıklarını bildiriyor. Bu kapsamda ekipler, kent merkezindeki ana arterlerde eş zamanlı çalışmalar yürütüyor.

Kazımpaşa Caddesi'nde söküm çalışmaları:

Kars'ın en işlek güzergahlarından Kazımpaşa Caddesinde başlatılan çalışmada iş makineleri mevcut asfaltı kazıyor ve sökülen malzemeler kamyonlarla bölgeden taşınıyor. Söküm işlemlerinin tamamlanmasının ardından caddede sıcak asfalt serimine geçilmesi planlanıyor.

Yenileme çalışmasıyla yol yüzeyindeki bozulmaların giderilmesi, sürüş konforunun yükseltilmesi ve caddenin daha düzenli bir görünüme kavuşması amaçlanıyor. Çalışmaların trafiği olabildiğince aksatmayacak şekilde programlandığı belirtildi.

Hedef: kar yağmadan tamamlamak:

Kars'ta kış mevsiminin uzun ve sert geçmesi nedeniyle yol yapım işlerinin uygun hava koşullarında gerçekleştirilmesi önem taşıyor. Belediye, planlanan asfalt uygulamalarını kar yağışı başlamadan önce tamamlamak için yoğun çaba gösteriyor.

Prof. Dr. Ötüken Senger çalışmalarla ilgili olarak vatandaşların daha kaliteli yollarda seyahat etmelerini hedeflediklerini; ekiplerin kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek için sahada görev yaptığını ifade etti. Belediye, yürütülen yol yenileme faaliyetlerinin kent içi ulaşımın güvenliğine ve konforuna katkı sunmasını bekliyor.

Belediye ekipleri, hava koşullarını da dikkate alarak planlı program çerçevesinde farklı noktalarda çalışmaları sürdürecek ve söküm tamamlanan güzergahlarda hızlıca sıcak asfalt serimine başlayacak.

KARS’TA KAR YAĞMADAN ASFALT SEFERBERLİĞİ: KAZIMPAŞA CADDESİ’NDE SÖKÜM BAŞLADI(KARS-İHA)