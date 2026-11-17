Ağrı'da kış lastiği değişimi yoğunlaştı

Ağrı'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kent merkezindeki oto lastikçilerde sabah saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandı. Sürücüler, araçlarının yaz lastiklerini çıkarıp kış lastiklerini taktırmak için servislere geldi; işler peş peşe gerçekleştirildi.

işlemler sabah başladı:

Avrupa caddesi ve çevresindeki iş yerlerinde gelen araçlar sırayla alınırken, lastik değişimi, balans ve kontrol işlemleri kısa sürede tamamlandı. Lastikçilerin yoğunluğu, soğuyan hava koşularına hazırlığın yerel düzeyde de arttığını gösterdi.

zorunluluk ve bakım uyarısı:

Yetkililer sürücülere sadece lastik değiştirmenin yeterli olmadığını, aracın genel bakımlarının da yaptırılması gerektiğini hatırlattı. 15 Kasım 2026 ile 15 Nisan 2027 tarihleri arasında şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu olacak; bu nedenle ticari sürücüler ve işletmeler hazırlıklarını tamamlamaya yöneldi.

Vatandaşlar yoğunluğun arttığı saatlerde randevu almayı tercih ederken, lastikçiler de iş yoğunluğunu düzenlemek için ek personel ve ekipmanla hizmet verdiğini belirtti. Sürücüler, güvenli sürüş için lastik diş derinliği ve hava basıncını kontrol ettirmeyi ihmal etmemeleri gerektiğini vurguladı.

AĞRI’DA HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE SÜRÜCÜLER, ARAÇLARININ LASTİKLERİNİ KIŞ LASTİKLERİYLE DEĞİŞTİRMEK İÇİN OTO LASTİKÇİLERİN YOLUNU TUTTU.