Kış hazırlığı pazar tezgâhlarını canlandırdı

Kış hazırlığı başladı:

Bolu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle semt pazarları hareketlendi. Vatandaşlar yaklaşan kış için erzak hazırlığı yapıyor ve tezgâhların önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Özellikle ev yapımı salça, donduruculuk ürünler ve turşuluk malzemelere talep arttı.

Tezgâhlarda rağbet gören ürünler:

Pazardaki en çok tercih edilen ürünler arasında salçalık domates, kapya biber ve turşuluk sebzeler yer alıyor. Pazarcı esnafı Hakkı Can Kavuncu, dolaplık ürün satışlarının başladığını, vatandaşların kış için malı dondurucuya koyduğunu veya salça yaptığını belirtiyor. Bu davranış, mevsim dışı taze ürün eksikliğine karşı tüketicilerin stoklama eğilimini gösteriyor.

Fiyatlar ve satış düzeni:

Kavuncu'nun verdiği bilgilere göre güncel fiyatlar şöyle: şeker fasulye 150 lira, barbunya 100 lira ve akşam pazarlarında barbunya 80 lira'ye kadar düşebiliyor. Turşuluk ürünler 50-80 lira/kg arasında, kapya biber kasa hesabıyla 35-40 lira civarında, salçalık domates kasa hesabında 25 lira ve normal kırmızı domates kasa hesabıyla 40 lira olarak satılıyor.

Esnaf, fiyatların piyasada mal bolluğuyla birlikte uygunlaştığını ve ürünlerin günlük, taze geldiğini vurguluyor. Kış hazırlığının yoğunluğu, tüketicilerin hem ekonomik hem de pratik nedenlerle evde muhafaza yöntemlerine yöneldiğini ortaya koyuyor; pazarlardaki hareketlilik ilerideki aylarda tedarik ve talep dengesine işaret ediyor.

BOLU’DA HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE KIŞLIK ERZAK HAZIRLIĞINA BAŞLAYAN VATANDAŞLAR, SEMT PAZARLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTURDU. PAZARDA EN ÇOK SALÇALIK DOMATES, KAPYA BİBER VE TURŞULUK ÜRÜNLER İLGİ GÖRÜYOR.