Kış hazırlığında Van: kombi ustalarının yoğun mesaisi başladı

Van’da kombi ve petek bakımında kış mesaisi başladı

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Van'da kombi ve petek bakımı yapan teknik servislerde yoğun randevu dönemi açıldı. Isınma sezonu yaklaşırken vatandaşlar cihazlarını çalışır duruma getirmek için servislerden randevu almaya başladı. Ustalar, yakın zamanda artması beklenen yoğunluğa dikkat çekerek bakımların son güne bırakılmaması gerektiğini söylüyor.

Acil randevular ve yaşanan sıkıntılar:

Teknik servislerden randevu almak isteyenlerin sayısının arttığını belirten kombi bakım ustası Muhammed Cihad Ebinç, vatandaşların işleri genellikle son günlere bıraktığını ifade etti. Ebinç, 'Memleketimizin insanı genelde son noktaya bırakmaya alışkın. Yoğunluktan dolayı bakımları son ana bırakıyorlar. Biz de bir an önce bir adresi tamamlayıp diğer söz verdiğimiz adrese yetişmek için ister istemez acele ediyoruz' diyerek, aceleyle yapılan bakımların hem servis hem de müşteri açısından sorunlara yol açabildiğini anlattı.

Ustalar, özellikle parça temininde yaşanan gecikmelerin servis akışını etkilediğini ve eksik parçanın bulunamaması halinde müşterinin mağdur olabileceğini vurguluyor. Bu nedenle bakımın önceden planlanması, hem işin titizlikle yapılmasına hem de ek maliyetlerin önüne geçilmesine yardımcı oluyor.

Temizlik yöntemleri ve bakım önerileri:

Ebinç, petek temizliğinde makinalı uygulamalar gerçekleştirildiğini ve kimyasalların her yerde rutin olarak kullanılmadığını söyledi. 'Petek temizliğinde makine kullanıyoruz. Gerek kombinin altından gerekse banyodan bağlayarak sistemdeki bütün kiri temizleyip tahliye ediyoruz' diyerek işlem adımlarını anlattı. Kombilerde ise yaz boyunca sıcak su kullanımı nedeniyle kireçlenme oluştuğunu, yoğuşma temizliği, sifon temizliği ve fan yaprakçığı temizliği gibi farklı bakım işlemlerinin gerektiğini aktardı.

Van’ın suyun kireç oranına bağlı problemlerine dikkat çeken Ebinç, 'Van’ımızın kireci aşırı sert' uyarısını yineledi ve periyodik bakım sıklığı hakkında şu değerlendirmeyi paylaştı: 'Normalde periyodik bakım iki yılda bir yapılır ama biz özellikle kombiler için her yıl bakım ve temizlik yapılmasını mutlaka tavsiye ediyoruz. Çünkü Van’ımızın kireci aşırı sert. Kuruma yaptığında bu sefer temizlenmiyor ve parça değişikliğine gidiliyor. Bu da müşteri açısından hem yüksek bir maliyet oluşturuyor hem de cihazın yıpranmasına neden oluyor.'

Ustalar, yoğunluğun ilerleyen günlerde artmasının beklendiğini belirterek vatandaşları bakım ve temizlik işlerini ertelememeye çağırdı. Erken randevu alınmasının cihaz ömrünü uzattığı, arıza ve ek maliyet riskini azalttığı vurgulanıyor.

VAN’DA SERİN HAVALARIN ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE KOMBİ VE PETEK BAKIMI YAPAN TEKNİK SERVİSLERDE YOĞUNLUK YAŞANMAYA BAŞLADI.