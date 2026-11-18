Köyde erken saatlerde başlayan hazırlık

Muş’un Karabey köyünde yaşayanlar, kış aylarında tüketmek üzere geleneksel yöntemlerle kavurma hazırlıyor. Sabahın erken saatlerinde kurulan büyük kazanlar meşe odunu ateşiyle ısıtılıyor ve özenle kesilmiş etler kazana yerleştiriliyor. Hazırlıklar toplu şekilde yapılmakta, her evin ihtiyacına göre miktarlar ayarlanıyor.

Hazırlık ve pişirme süreci:

Etler, meşe odunu ateşinde ve kendi yağıyla yaklaşık iki saat boyunca kavruluyor. Kızgın ateşte pişen kavurma, suyunu çekene kadar kaynatılıyor; kazanın dibinin tutmaması için aralıklarla tahta çubuklarla karıştırma yapılıyor. Uzun ve zahmetli bir sürecin ardından kavurma istenen kıvama ulaşıyor ve kaplara dolduruluyor. Kazan dibinde kalan kızgın yağlar kavurmanın üzerine dökülerek muhafaza süresi uzatılıyor.

Gelenek, paylaşım ve diaspora bağları:

Köy sakinlerinden Turan Demir, geleneği şu sözlerle anlattı: "Ben Muş’un Karabey köyünde yaşıyorum. Köyümüzde geleneksel olarak her yıl ekim ile aralık ayları arasında kavurma yapıyoruz. Bu kavurma geleneğini artık bir şenliğe dönüştürdük. Kavurmayı hazırladıktan sonra kendi yağında muhafaza ediyor, kış boyunca tüketiyoruz. Köyümüze gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Kahvaltılarda, sulu yemeklerde ve yöresel yemeklerimizde kullanıyoruz. Ayrıca yöremize ait özel bir börek çeşidimiz var. Bu böreği hazırlarken de kavurmadan faydalanıyoruz. Gerçekten çok lezzetli bir yiyecek. Bu geleneksel lezzeti herkese tavsiye ediyoruz."

Almanya’dan gelen Hacer Gölbaşı da geleneğe bağlı kaldıklarını belirtti: "Almanya’da yaşıyorum. Ablamın oğlunun düğününe katılmak için geldim. Buraya gelmişken geleneksel kavurmamızı da yapmak istedim. Almanya’da yaşamama rağmen her yıl mutlaka kavurmamı yapıyorum. Kış aylarında tüketmek için hazırlıyoruz. Bu gelenek artık bizim için vazgeçilmez bir kültür haline geldi. Almanya’da da kendi imkânlarımız dâhilinde kışlık kavurmamızı hazırlayarak bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Nerede yaşarsak yaşayalım, kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz"

Köydeki hazırlıklar hem ihtiyaçları karşılıyor hem de toplumsal bağları güçlendiriyor; misafirlere ikram ve yöresel yemeklerde kullanım, kavurma geleneğinin canlı tutulmasını sağlıyor.

MUŞ’UN KARABEY KÖYÜNDE VATANDAŞLAR, KIŞ AYLARINDA TÜKETMEK ÜZERE MEŞE ODUNU ATEŞİNDE GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KAVURMA HAZIRLIYOR.