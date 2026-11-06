Kış kapıda: Erzurum'da lastikçiler yoğun mesaiyle talebe yetişiyor

Erzurum'da kış lastiği hareketliliği

Kış lastiği zorunluluğunun 15 Kasım'da başlaması ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle Erzurum'da oto lastikçilerde yoğunluk başladı. Palandöken'in yüksek kesimlerine düşen mevsimin ilk karı sürücüleri tetiklerken, esnaf taleplere yetişebilmek için yoğun mesai yapıyor.

Uygulama takvimi ve cezalar

Türkiye genelinde kış lastiği uygulama takvimi bu sezon 15 Kasım-15 Nisan olarak belirlendi. Düzenleme şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçları kapsıyor. Kurala uymayan işletmelere uygulanacak idari para cezası 5.856 TL olarak açıklandı.

Atölyelerde uygulama ve süre

Erzurum'da yüksek kesimlerdeki kar yağışının ardından sürücüler lastik değiştirmeye başladı. Servislerde oluşan yoğunlukta bir aracın dört lastiğinin sökme-takma ve balans işlemleri araç jant ölçüsüne göre ortalama 20-25 dakika sürüyor. Esnaf, ekip halinde çalıştıklarını ve balansın sürüş konforu ile güvenliği için önemli olduğunu vurguluyor.

Lastikçi esnafı Rıdvan Güllüce, 'Vatandaş ister istemez panik havasında kışlık lastiklerimi bir an önce taktırayım, güvenli sürüş elde edeyim' diyerek yoğunluğun nedenini özetledi. Güllüce ayrıca atölyede üç kişilik ekiplerle çalıştıklarını ve tüm araçlara dört lastik için şeffaf balans uyguladıklarını belirtti.

Teknik şartlar ve ücretler

Kış lastiği seçimi ve değişiminde dikkat edilmesi gereken başlıca teknik kriterler arasında lastik diş derinliği ve üzerinde yer alan işaretler bulunuyor. Binek otomobillerde diş derinliğinin yasal asgari 1,6 mm, ticari araçlarda ise 4 mm olması gerekiyor. Kullanılacak lastiklerin üzerinde M+S veya kar tanesi sembolünün bulunması da şart.

Erzurum'da sökme-takma ve balans ücretleri jant ölçülerine göre değişiyor: 13-16 jant arası işlemler için ortalama 1.250 TL, 17 ve üzeri jantlarda ise ortalama 1.500 TL uygulanıyor. Esnaf, sezon başında yoğunluk yaşandığını ve sürücülerin güvenlik önceliğiyle hareket ettiğini aktarıyor.

Lastik değişimi için atölyeye gelen sürücü Hamza Güllüce, 'Bir sabah sürprizlere uyanmadan lastiklerimizi değiştirelim. Lastik belki pahalı olabilir ama can sağlığından önemli değil' şeklinde konuştu.

Güvenli sürüş için esnaf ve sürücüler erken dönemde değişim yaptırmanın önemine dikkat çekerken, resmi zorunluluğun başlamasıyla taleplerin artması bekleniyor.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞUNUN 15 KASIM’DA BAŞLAYACAK OLMASI VE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE ERZURUM’DA OTO LASTİKÇİLERDE YOĞUNLUK YAŞANMAYA BAŞLADI.