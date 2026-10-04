Kış öncesi 546 köye yerli kömürle erişim hedefleniyor

Kütahya'da köylere ucuz kömür planı:

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı ilçesindeki Göbel Kaplıcaları'nda düzenlenen basın toplantısında kentin kırsal kesimlerinde ısınma maliyetlerini düşürmeye yönelik bir uygulama üzerinde çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Demir, planlanan uygulamanın 546 köyü kapsamasının hedeflendiğini ifade etti.

Açıklamada, projenin temel amacının köylerde yaşayan vatandaşların uygun fiyatlı yerli kömüre daha kolay erişmesini sağlamak olduğu vurgulandı. Bu sayede kış aylarında hane bütçelerine doğrudan katkı hedefleniyor.

Taleplerin toplanması ve dağıtım süreci:

Proje kapsamında kömür ihtiyacı olan vatandaşların taleplerinin köy muhtarları aracılığıyla toplanması öngörülüyor. Toplanan talepler, ilgili kaymakamlıkların koordinasyonuyla değerlendirilecek ve dağıtım planı bu çerçevede oluşturulacak.

Demir, uygulamanın köylerdeki yerel idareciler üzerinden yürütülmesinin amaçlandığını, böylece ihtiyaç sahiplerinin taleplerinin toplu ve düzenli şekilde ele alınacağını belirtti.

Valilik bünyesinde şirket kurulması ve takvim:

Kömür satış ve dağıtımının düzenli yürütülebilmesi için Kütahya Valiliği bünyesinde bir şirket kurulmasının planlandığı açıklandı. Demir, mevcut hazırlık çalışmalarının yaklaşık olarak 1-2 hafta içinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Söz konusu şirket kurulduktan sonra satış, lojistik ve dağıtım süreçlerine ilişkin teknik ve idari düzenlemelerin tamamlanarak uygulamanın hayata geçirilmesi bekleniyor.

Henüz satış fiyatı, hane başına düşecek kömür miktarı ve dağıtım tarihine ilişkin ayrıntıların netleşmediği; bu konularda yetkililerin yapacağı çalışmaların ardından kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi.

Uygulamanın gerçekleştirilmesi halinde Kütahya genelindeki 546 köyde yaşayan vatandaşların yerli kömüre daha uygun koşullarda erişmesi hedefleniyor.

MEHMET DEMİR