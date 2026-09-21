Kış öncesi açlık sokaklara getirdi: Sarıkamış'ta boz ayılar yerleşime indi

Sarıkamış ilçesinin ormanlık alanlarına yakın mahallelerinde, havaların soğumasıyla birlikte boz ayılar yerleşimlere kadar indi. Gece saatlerinde görülen hayvanlar, sokaklardaki çöp konteynerlerini devirerek içerisinde bulunan yemek atıklarını karıştırdı ve karınlarını doyurdu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı ve bölgedeki yaban hayatını yeniden gündeme taşıdı.

gece görüntüleri ve davranışlar:

Görüntülerde bir anne ayının yanında yavrularının da olduğu, konteynerlerin etrafında uzun süre kaldıkları görülüyor. Ayılar, konteynerleri devirdi, yere saçılan gıda atıklarıyla beslendi ve ihtiyaçları karşılandıktan sonra yeniden ormanlık alana yöneldi. Vatandaşlar, hayvanların yerleşime kadar inmesinin hem canlıların beslenme çabası hem de insanlarla yakınlaşma riskine işaret ettiğini belirtti.

nedenleri ve yerel tepkiler:

Sarıkamış'ın geniş ormanları boz ayıların doğal yaşam alanı olurken, yerleşim bölgelerindeki gıda atıkları dikkat çekici bir çekim unsuru oluşturuyor. Yetkililer ve sakinler, benzer görüntülerin tekrarını azaltmak için çöp yönetimi ve farkındalık çalışmalarının önemine vurgu yapıyor. Olay, kış öncesi yaban hayatının beslenme mücadelesini ve insan-hayvan etkileşiminin hassasiyetini gözler önüne serdi.

KARS’TA BOZ AYILAR, KIŞ ÖNCESİ BESLENME TELAŞINA GİRİNCE YERLEŞİM ALANLARINA KADAR İNDİ.