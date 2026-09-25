Dolar 48,9615 +0,02%
Euro 55,8539 +0,33%
Bist 12.916,28 +0,22%
Altın Gram 6.828,02 +0,92%
EUR/USD 1,1405 +0,22%
Brent Petrol 98,19 -2,03%
--°

Kış öncesi kombi, tesisat ve baca kontrolleri için Aksa Doğalgaz uyarısı

Aksa Doğalgaz, kış gelmeden kombi, baca ve tesisat bakımlarının sertifikalı servislere yaptırılmasını; kaçak ve menfez kontrollerini vurguladı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kış öncesi kombi, tesisat ve baca kontrolleri için Aksa Doğalgaz uyarısı

Aksa Doğalgaz'tan kış sezonu öncesi güvenlik çağrısı

Aksa Doğalgaz, ısınma sezonu başlamadan önce kombi, doğal gaz tesisatı ve baca sistemlerinin periyodik kontrollerinin yaptırılmasının hayati önem taşıdığını bildirdi. Şirket, düzenli bakımın cihazların verimli çalışmasını sağladığını, olası arızaların ve kaçakların erken tespitine katkı sunduğunu belirtti.

Düzenli bakım neden şarttır:

Periyodik bakım sırasında kombinin genel çalışma durumu incelenir; verimsizlik, aşınma veya güvenlik zaafiyetleri erken aşamada tespit edilebilir. Aksa Doğalgaz, bu işlemlerin sertifikalı firmalar ve cihazın yetkili servisleri tarafından yapılması gerektiğini vurguluyor. Düzenli bakımların, kombinin kullanım ömrünü uzattığı ve enerji verimliliğini artırdığına dikkat çekiliyor.

Baca, fleks ve menfez kontrolleri:

Baca bağlantılarında oluşabilecek gevşeme, deformasyon veya sızdırma riskleri, kapalı alanlarda karbonmonoksit tehlikesi doğurabilir. Bu nedenle baca bağlantılarının dışarıya doğru uzatılmış olması, bağlantı elemanlarının sağlam şekilde sabitlenmesi ve yıl boyunca görsel kontrollerinin yapılması gerekiyor. Ayrıca tesisattaki fleks bağlantılar gibi esnek parçaların kılcal hasarlara karşı kontrol edilmesi, gözle zor fark edilen kaçakların tespitinde önem taşıyor.

Kullanıcıya düşen sorumluluklar ve yetkisiz müdahale uyarısı:

Aksa Doğalgaz, kombi ve baca sistemlerinde değişiklik yapılması gerektiğinde işlemlerin sertifikalı firmalar veya yetkili servisler tarafından gerçekleştirilmesini istedi. Yetkisiz kişilerin müdahalelerinin tesisat ve cihaz güvenliğini zayıflatabileceği, bu tür müdahalelerin risk oluşturduğu belirtildi. Kullanıcıların cihaz hava giriş menfezlerini kapatmaması gerektiği de ayrıca hatırlatıldı.

Herhangi bir arıza, koku veya güvenlik riski fark edilmesi halinde şirket, kullanıcıların kendi başlarına müdahale etmek yerine dağıtım şirketi veya yetkili servisi bilgilendirmelerini öğütlüyor. Ayrıca yapılan işlerle ilgili olarak sertifikalı firma veya yetkili servisten alınacak belgelerin saklanmasının garanti ve ileride doğabilecek sorunlarda önem taşıdığı vurgulandı.

Aksa Doğalgaz'ın uyarıları, kış aylarında doğal gazın güvenli ve verimli kullanılmasını amaçlıyor; kullanıcıların sezon başlamadan önce bakım ve kontrollerini tamamlamaları, hem can güvenliği hem de enerji verimliliği açısından kritik öneme sahip.

TÜRKİYE&#039;NİN ÖNDE GELEN DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİNDEN AKSA DOĞALGAZ, KIŞ AYLARI ÖNCESİNDE KOMBİ...

TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİNDEN AKSA DOĞALGAZ, KIŞ AYLARI ÖNCESİNDE KOMBİ BAKIMI, BACA BAĞLANTI SIZINTILARININ YAPTIRILMASI, DOĞAL GAZ TESİSATINDAKİ FLEKS BAĞLANTILARIN KONTROL EDİLMESİ VE CİHAZ HAVA GİRİŞ MENFEZLERİNİN KAPATILMAMASI KONUSUNDA KULLANICILARI UYARDI, DÜZENLİ BAKIM VE KONTROLLERİN, DOĞAL GAZIN GÜVENLİ VE VERİMLİ KULLANILMASINA KATKI SAĞLADIĞINA DİKKAT ÇEKTİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Malatya üretimini dijital pazara taşıyacak e-ticaret akademisi hedefi
images

İlçelerle büyüyen Sivas hedefi: Eken'den tescilli ürünlerle ekonomik canlanma
images

Yerel markalar kurumsallaşmalı, sektör makul fiyatla nefes almalı
images

Sinop'ta lakerda mesaisi: balık yağını beklemeden tuzlayan balıkçılar tercihleri...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursaspor sponsorlukla güçleniyor: şort ve tribün isimleri Tarım ve Peyzaj A.Ş.'ye verildi

Malatya’da 6 Şubat’ın ilk günleri bir kitapta hayat buluyor

Bursa itfaiyesi için örnek şehir vizyonu

Yüksekova'da kavşakta çarpışma: 2 kişi yaralandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı