Muş'ta kış hazırlıkları hız kazandı:

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte araçlarda kışlık bakımın önemi ön plana çıktı. Muş oto sanayisinde çalışan esnaf, sürücüleri periyodik bakımlarını ihmal etmemeleri konusunda uyarıyor. Amaç, soğuk havalarda yaşanabilecek arızaların ve trafik güvenliği risklerinin önüne geçmek.

uzman uyarıları:

Oto sanayi esnafı Eyüp Çelik, sürücülerin kış mevsimi öncesinde araçlarının akü, antifriz, lastik, fren ve ısıtma sistemlerini kontrol ettirmeleri gerektiğini vurguladı. Çelik, "Memleketimiz kış memleketi olduğu için hava sıcaklıkları oldukça düşüyor. Araçların soğuk havadan etkilenmemesi ve don olaylarının yaşanmaması için antifriz ve motor yağının mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor" dedi.

saha gözlemi ve sürücü deneyimi:

Çelik, sanayideki yoğunluğun kış yaklaşırken arttığını belirterek, "Bu bakımlar yapılmadığı takdirde araçlar yolda kalabilir ve daha büyük masraflar ortaya çıkabilir. Ayrıca lastiklerin ve ön düzenin de mutlaka kontrol ettirilmesi gerekiyor" uyarısını yineledi. Kontrollerin zamanında yapılmasının, hem araçların zarar görmesini engellediğini hem de sürücülerin güvenliğini sağladığını söyledi.

Araç sahibi Barış Işık ise kış öncesi bakım yaptırmak için servise geldiklerini anlattı: "Kış mevsiminin yaklaşmasından dolayı aracımızı bakıma getirdik. Yağ, filtre, antifriz ve klima bakımlarını yaptırıyoruz. Kışın yolda kalmamak için sanayinin yolunu tuttuk. Yoğunluktan dolayı biraz bekliyoruz ancak yolda kalmamak ve aracımızın zarar görmesini önlemek için buna değer."

Esnaf ve sürücüler, basit bir kontrolün uzun vadede hem maliyeti azalttığını hem de olası tehlikelerin önüne geçtiğini belirterek kış aylarına hazırlıklı girilmesini tavsiye ediyor.

MUŞ'TA HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE ARAÇLARDA KIŞLIK BAKIMIN ÖNEMİ ARTTI.