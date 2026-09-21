Kış telaşıyla yerleşimlere inen boz ayılar günlük yaşamı etkiliyor

gece sokaklarına inen ayılar görüntülendi:

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, havaların soğumasıyla birlikte boz ayı sürülerinin yerleşim alanlarına daha sık indiği görüldü. Gece saatlerinde ilçe merkezinde dolaşan ayılar, özellikle yemek atıkları bulunan alanlara yöneldi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, ayıların sokaklarda serbestçe dolaştığı ve çevredeki çöp alanlarını karıştırdığı izlendi.

Görüntülerde anne ayının yanındaki yavrularla birlikte konteynerlerin etrafında uzun süre yiyecek aradığı, çevredeki vatandaşların da bu manzarayı dikkatle izlediği aktarılıyor. Ayılar ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra tekrar ormanlık alanlara çekildi.

çöp konteynerleri ve insan-vahşi yaşam etkileşimi:

Ayıların konteynerleri devirmesinin nedeni olarak, içinde bulunan gıda atıklarının çekiciliği öne çıkıyor. Yerleşim bölgelerindeki düzensiz atıkların, vahşi yaşamı yerleşimlere yaklaştırdığı ve hayvanların beslenme arayışını hızlandırdığı gözlemleniyor. Bu durum hem hayvanlar hem de insanlar için risk unsuru oluşturuyor; hayvanlar yiyecek bulduktan sonra bölgeyi terk etse de tekrar gelme ihtimali bulunuyor.

Görüntüler, Sarıkamış’ın geniş ormanlarının boz ayıların doğal yaşam alanı olduğunu bir kez daha gösterirken, kış öncesi beslenme mücadelesinin yerleşimlerle çatışmaya yol açtığını vurguluyor. Yerel hayatın bu tür karşılaşmalar nedeniyle etkilenmeye başladığı ifade ediliyor.

geleceğe dair dikkat çekilen nokta:

Vatandaşların çektiği görüntüler, bölgedeki yaban hayatının durumu konusunda farkındalık yaratıyor. Ormanlık alanlarla yerleşim alanları arasındaki sınırların korunmasının ve gıda atıklarının düzenli yönetilmesinin, benzer karşılaşmaların azaltılmasında rol oynayabileceği değerlendiriliyor. Kış yaklaşırken ayıların beslenme yönündeki davranışları, doğadaki yaşam mücadelesinin yerleşimlerde de izlenmesine neden oluyor.

Kars’ta "Kış kapıda, ayılar sokaklarda"