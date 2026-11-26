Kış yollarında nöbet: Tercan'da ekipler aralıksız sahada
Erzincan'ın Tercan ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından, İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarının ulaşıma kapanmaması için çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Kar yağışıyla birlikte yüksek rakımlı bölgelerde kış mesaisi resmen başladı.
Çalışmanın kapsamı:
İş makineleriyle sahada görev yapan ekipler, olası kar birikintilerine karşı 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuz halinde bulunuyor. Ekipler ihtiyaç duyulan güzergâhlarda kesintisiz müdahale ederek ulaşımın sürekliliğini sağlamayı hedefliyor.
Hedef ve öncelik:
İl Özel İdaresi yetkilileri, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarının ihtiyaç duyulan bölgelerde aralıksız devam edeceğini bildirdi. Öncelik, köy sakinlerinin güvenli ve kesintisiz ulaşıma erişimini temin etmek olarak vurgulandı.
Tercan'daki ekiplerin sahadaki koordineli çalışması, bölgedeki ulaşım altyapısının korunmasında belirleyici rol oynuyor ve yerel halkın günlük yaşamının aksamasını önlemeye yönelik temel adım olarak öne çıkıyor.
KÖY YOLLARI KAPANMASIN DİYE 7/24 GÖREV BAŞINDALAR
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