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Kışa güvenle taşınmak: BURULAŞ 534 aracıyla hazırlıklarını tamamladı

BURULAŞ, 15 Kasım kış lastiği zorunluluğu öncesi 534 aracın kışlık lastik değişimlerini ve teknik kontrollerini tamamlayarak ulaşımı güvence altına aldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 16:42

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EDİTÖR: Emre Koç

Kışa güvenle taşınmak: BURULAŞ 534 aracıyla hazırlıklarını tamamladı

BURULAŞ kış hazırlıkları tamamlandı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ, kış mevsiminde toplu ulaşım hizmetlerinin güvenli ve kesintisiz sürmesi için kapsamlı hazırlıklarını tamamladı. 15 Kasım'da başlayacak kış lastiği zorunluluğu öncesinde yürütülen çalışmalar, filonun olumsuz hava ve yol şartlarına karşı hazır hale getirilmesini hedefliyor.

Lastik değişimleri ve teknik kontroller:

Uzman bakım ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 534 aracın kışlık lastik değişimleri tamamlandı. BURULAŞ Otobüs Bakım Mühendisi Mustafa Dolan çalışma hakkında, "534 aracımızın kışlık lastik değişimlerini tamamladık. Araçların yol tutuş performansının artırılması ve ulaşım hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla gerekli kontrolleri de gerçekleştirdik" dedi.

Kış boyunca sürdürülecek bakım ve hizmet garantisi:

Kuruluş, kış boyunca filo bakımını ve teknik kontrolleri düzenli olarak sürdürmeyi taahhüt ediyor. Yapılan hazırlıklar yolcu güvenliğini ön plana alırken, BURULAŞ bünyesindeki ekipler olumsuz koşullarda da hizmet sürekliliğini sağlamak için izleme ve müdahale planlarını uygulamaya devam edecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIŞ MEVSİMİNDE TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİNİN GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIŞ MEVSİMİNDE TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİNİN GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLEBİLMESİ AMACIYLA HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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