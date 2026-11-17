kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı

Akçakoca ilçesinde kış dönemi ulaşımında ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlık etti; Belediye Başkan Yardımcısı Sefer Tuzcuoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Şuayip Öğdür, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Elif Cebe ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

gündemdeki öncelikli konular

Toplantıda özellikle kar yağışı ve buzlanma nedeniyle artabilecek trafik kazaları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Ayrıca trafik denetimlerinin artırılması, sürücülerin kış şartlarına uygun olarak seyahat etmesinin sağlanması ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi konuları öne çıktı.

uygulama ve koordinasyon kararı

Katılımcılar, olası olumsuzluklara karşı kurumların koordineli hareket etmesi gereğine vurgu yaptı ve alınacak tedbirlerin titizlikle uygulanması yönünde görüş birliğine vardı. Toplantıda varılan mutabakata göre kış mevsimi boyunca ulaşımın güvenli ve kesintisiz sürdürülmesi için gerekli önlemlerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Yetkililer, alınacak tedbirlerin önceliğinin vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması olduğunu vurguladı ve yoğun kar yağışı veya buzlanma gibi durumlarda vatandaşların ve sürücülerin uyarılara riayet etmesinin önemine dikkat çekti.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE KIŞ MEVSİMİYLE BİRLİKTE YAŞANABİLECEK TRAFİK SORUNLARINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER DEĞERLENDİRİLDİ.