Kış hazırlıkları kapsamında toplantı

Giresun’un önemli yayla turizm merkezlerinden Kulakkaya ve Kümbet yaylalarında, kış mevsiminde ulaşımın aksamaması ve ziyaretçilerin herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla kapsamlı bir koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıya Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, Dereli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Tayfun Yılmaz ve Giresun Orman İşletme Müdürü Tayyar Kırveli katıldı.

Toplantıda ele alınan önlemler:

Katılımcılar, Kulakkaya ve Kümbet yaylalarında kış sezonunda alınacak tedbirleri ayrıntılı şekilde değerlendirdi. Ulaşımın kesintisiz sağlanması için yol açma ve karla mücadele planlarının kurumlar arası koordinasyonla yürütülmesine önem verildi. Ayrıca kritik noktalarda ulaşım güvenliğini artıracak önlemlerin hızla hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıda, ekipman ve insan kaynağının koordinasyonu, ihtiyaç halinde hızlı müdahale süreçleri ile iletişim kanallarının açık tutulması üzerinde duruldu. Bu kapsamda yerel yönetimler ile jandarma ve orman işletme müdürlüğü arasında görev paylaşımı ve ortak hareket planları üzerinde görüş alışverişi yapıldı.

Sürücülere ve ziyaretçilere uyarılar:

Yetkililer, kış aylarında yaylalara çıkacak sürücülerin araçlarında kış lastiği bulundurmalarını, zincir, çekme halatı ve takoz gibi ekipmanları yanlarında taşımalarını özellikle hatırlattı. Yüksek kesimlerde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olabileceği, bu nedenle sürücülerin hızlarını yol ve hava şartlarına göre ayarlamaları ile takip mesafelerini korumalarının hayati olduğu belirtildi.

Yetkililer, zorunlu olmadıkça riskli hava koşullarında yola çıkılmamasını tavsiye etti ve olası ulaşım aksaklıklarına karşı vatandaşların yönlendirmeleri takip etmeleri istendi. Karla mücadele çalışmalarının koordineli yürütülmesinin, yayla turizminin kış sezonunda da devamı açısından kritik olduğu vurgulandı.

Toplantı sonucunda kurumlar, kış sezonu boyunca iletişim halinde kalma, ortak tatbikatlar planlama ve ihtiyaç halinde hızlı müdahale sağlama taahhüdünde bulundu. Böylece Kulakkaya ve Kümbet yaylalarında hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin güvenliğinin en üst düzeyde korunması amaçlanıyor.

KULAKKAYA YAYLASI’NDA ZİFİN OTEL’İN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN TOPLANTIYA YAVUZKEMAL BELDE BELEDİYE BAŞKANI ADEM ÖNAL, GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ TOLGA ERENER, DERELİ İLÇE JANDARMA KOMUTANI YÜZBAŞI TAYFUN YILMAZ VE GİRESUN ORMAN İŞLETME MÜDÜRÜ TAYYAR KIRVELİ KATILDI.