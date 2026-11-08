kışa hazırlık uyarısı: bin liralık antifriz masrafı sizi 60 bin liradan koruyabilir

Elazığlı ustadan kışlık bakım çağrısı

Elazığ’da oto bakım ustası Fatih Yalçınkaya, havaların soğumasıyla birlikte araç sahiplerini kışlık bakımlarını ihmal etmemeleri konusunda uyardı. Yalçınkaya, küçük bir harcama ile motor ve kalorifer sisteminin korunabileceğini belirterek, ihmalin ağır maddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Kışlık bakımda neler yapılmalı:

Usta, kışlık bakımlarda öncelikli olarak antifriz, akü ve yağ kontrollerinin yapıldığını söyledi. "Varsa eksiği koyulur. Daha sonra akünün ve antifrizin değeri ölçülür. Kışa hazır bir şekilde araçları buradan göndeririz," diyen Yalçınkaya, motorun su yerine antifrizle çalışmasının daha sağlıklı olduğunu belirtti. Ayrıca kaloriferlerde kireç nedeniyle tıkanma yaşanabildiğini, antifriz kullanımının bu tür sorunları en aza indirdiğini aktardı.

fiyatlar ve ihmalin maliyeti:

Yalçınkaya, antifriz türlerine göre fiyat farklılıkları olduğunu söyleyerek örnek verdi: mavi antifriz 700 TL, kırmızı veya pembe antifriz yaklaşık 1.000 TL civarında satılıyor. Antifriz kullanılmaması halinde motor parçalarında erozyon oluştuğunu ve kışın suyun donması nedeniyle motor bloklarının sökülmesinin gerekebildiğini kaydetti. Usta, "Bugün bir motorun bloğunun sökülmesi ve tamiri yaklaşık 60 bin liraya mal oluyor," uyarısını yaptı ve vatandaşlara, "Bin liradan kaçarak 60 bin liralık masrafa girmesin vatandaşlar" sözleriyle çağrıda bulundu.

Yalçınkaya'nın mesajı net: kış gelmeden yapılan düzenli bakım, hem konfor hem de bütçe açısından daha akıllıca bir tercih. Araç sahiplerinin sanayiye uğrayarak antifriz, akü ve yağ kontrollerini yaptırması öneriliyor.

ELAZIĞ'DA OTO BAKIM USTASI FATİH YALÇINKAYA, BİN LİRALIK ANTİFRİZDEN KAÇIP, 60 BİN LİRALIK MASRAFA GİRMEMELERİ İÇİN SÜRÜCÜLERE ÇAĞRIDA BULUNDU.