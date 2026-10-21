Kışa hazırlık: Yıldırım'da parklar güvenlik ve yeşille yenileniyor

Yıldırım'da parklarda kış hazırlığı

Yıldırım Belediyesi, kış mevsimi öncesinde ilçedeki park ve yeşil alanlarda kapsamlı bakım ve onarım çalışması başlattı. Yıldırım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; yürüyüş yollarından oyun alanlarına kadar pek çok noktada eş zamanlı müdahaleler yapıyor. Çalışmaların hedefi, hem günlük kullanımda güveni artırmak hem de soğuk ve yağışlı dönemlerde parkların kullanımını sürdürülebilir kılmaktır.

yenileme ve onarım çalışmaları:

Ekipler, yıpranan oyun aletlerini onarıyor, kauçuk zeminleri yeniliyor ve kırık ekipmanları tamir ediyor. Bu işlemler sırasında güvenlik standartlarına uygun malzeme ve yöntemler tercih ediliyor; böylece çocuklar için daha güvenli oyun alanları oluşturuluyor. Yapılan çalışmaların ardından parklar, ailelerin huzurla vakit geçirebileceği, çocukların ise güvenle oynayabileceği alanlara dönüştürülüyor.

hedef: nitelikli yaşam alanları:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırmanın yanı sıra mevcut parkların bakımına da önem verdiklerini vurguladı. Başkan Yılmaz, 'Hemşehrilerimizin nefes alabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri yaşam alanlarını Yıldırım’a kazandırıyoruz. Bir yandan da mevcut parklarımızı düzenli olarak bakım ve onarımdan geçiriyoruz' dedi. Göreve geldikleri günden beri 47 adet yeni park açıldığını ve toplam 1,5 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırıldığını belirten Yılmaz, çalışmaların Yıldırım'ın yeşil kimliğini güçlendireceğini söyledi.

Belediye, kış döneminde de parkların bakımına devam ederek hemşehrilerin yaşam kalitesini artırmayı ve açık alan kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

YILDIRIM BELEDİYESİ, KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİ İLÇEDEKİ PARKLARDAKİ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI BAŞLATTI. İLÇEYE YENİ PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR KAZANDIRAN YILDIRIM BELEDİYESİ, BİR YANDAN DA MEVCUT PARKLARI YENİLİYOR. YILDIRIM BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ; YAKLAŞAN KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİ İLÇE GENELİNDEKİ PARKLARDA BAKIM, ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ. VATANDAŞLARIN DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU ALANLARDA VAKİT GEÇİREBİLMELERİ İÇİN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA; YIPRANAN OYUN ALETLERİ ONARILIRKEN, KAUÇUK ZEMİNLER YENİLENDİ VE KIRIK EKİPMANLAR DA TAMİR EDİLDİ. YILDIRIM’DAKİ PARKLAR YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN ÇOCUKLARIN GÜVENLE OYNAYABİLECEĞİ, AİLELERİN İSE HUZURLA VAKİT GEÇİREBİLECEĞİ ALANLARA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ.