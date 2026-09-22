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Kışa hazırlıkta yoğun tempo: Ardahanlı besiciler zorlu arazide mesaiyi sürdürüyor

Ardahan'ın Damal ilçesi Seyitören'de üreticiler, arpa ve buğdayı kurutup balyalayarak kışlık yem stokluyor; zorlu arazi ve hava mesaiyi artırıyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 11:43

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 11:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Kışa hazırlıkta yoğun tempo: Ardahanlı besiciler zorlu arazide mesaiyi sürdürüyor

Ardahan'da kışlık yem hazırlıkları hız kazandı

Kış aylarının uzun ve çetin geçtiği Ardahan'da üreticiler, hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılamak için yoğun bir tempo ile çalışıyor. Damal ilçesi Seyitören köyünde başlayan biçim mevsimi, hem mera hem de tarla çalışmalarını içeriyor. Çiftçiler, yaz boyunca ürettikleri kaba yemleri kurutup depolayarak soğuyan havalara hazırlanıyor.

Tarlalarda erken başlayan yoğun mesai:

Gün doğmadan tarlaya çıkan üreticiler, biçerdöver ve çeşitli tarım makineleriyle ot ve yem bitkilerini biçiyor. Biçilen ürünler tarlada uygun nem oranına ulaşana kadar bekletiliyor; ardından balyalanarak ahır ve yem depolarına taşınıyor. Üreticiler yağış beklentilerini yakından takip ederek kurutma ve depolama işlemlerini hızlandırıyor.

Çiftçiler için hızlı hareket etmek aynı zamanda yem kaybını azaltmak anlamına geliyor. Kuruyan otların uygun koşullarda saklanması, uzun kış dönemlerinde hayvanların beslenmesinde belirleyici rol oynuyor. Bu nedenle biçim sonrası kurutma, balyalama ve güvenli depolama süreçleri büyük önem taşıyor.

Engebeli araziler ve patos işi:

Bölgede engebeli, taşlık araziler tarlalara erişimi ve makinelerin verimli kullanılmasını zaman zaman güçleştiriyor. Bazı alanlarda traktör ve biçerdöverle çalışmak zorlaşırken, üreticiler alternatif yollar ve el işçiliğiyle eksikleri kapatmaya çalışıyor. Bu zorluklara rağmen kısa hasat döneminde işin aksatılmaması için ekipler gece gündüz mesai yapıyor.

Hasat edilen arpa ve buğday tarlalardan toplanıp patosların bulunduğu işleme alanlarına götürülüyor. Burada makine yardımıyla dane ayrılırken çıkan samanlar kışlık yem olarak değerlendiriliyor. Patos mesaisi ürünlerin taşınması, makineye verilmesi ve samanın toplanıp depolanması aşamalarında yoğun emek gerektiriyor.

Hayvancılığın kırsal geçim kaynakları arasında önemli yer tuttuğu bölgede, yaz boyunca yapılan çalışmalar kış boyunca hayvanların beslenmesini doğrudan etkiliyor. Üreticiler, iklim koşullarını ve arazi yapısını göz önünde bulundurarak hasadı en verimli şekilde tamamlamanın yollarını arıyor.

Sonuç olarak Ardahan'daki besiciler, zorlu doğa koşullarına rağmen planlı bir çalışma ile kışlık yem stoklarını güvence altına almaya çalışıyor; erken hasat, doğru kurutma ve uygun depolama bu çabanın merkezinde yer alıyor.

KIŞ AYLARININ UZUN VE ÇETİN GEÇTİĞİ ARDAHAN&#039;DA BESİCİLER, HAYVANLARININ KIŞLIK YEM İHTİYACINI...

KIŞ AYLARININ UZUN VE ÇETİN GEÇTİĞİ ARDAHAN'DA BESİCİLER, HAYVANLARININ KIŞLIK YEM İHTİYACINI KARŞILAMAK İÇİN YOĞUN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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