Kısa ihmalle başlayan tehlike: el freni çekilmeyen araç iş yerine girdi

Olayın gelişimi

Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi Lalezar Sokak'ta yaşanan vakada, sürücü aracın el frenini tam çekmeden araçtan indi. Bir süre sonra kendi kendine hareket eden hafif ticari araç, sokakta ilerleyerek bir emlak dükkanının içine girdi.

Şans eseri dükkanın boş olması olası bir kazayı önledi; ancak olayda iş yerinde ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Görüntüler ve değerlendirme

O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kayda yansıyan görüntülerde aracın yavaşça hareket edip dükkana girdiği ve sonrasında durduğu görülüyor. Görüntüler, kısa bir dikkatsizliğin nasıl maddi hasara yol açabileceğini ortaya koyuyor.

ELAZIĞ’DA EL FRENİ ÇEKİLMEYEN HAFİF TİCARİ ARAÇ, BİR SÜRE SONRA KENDİ KENDİNE HAREKET EDEREK BİR İŞ YERİNE GİRDİ. O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.