Kışa lezzet taşıyan naneler Sarıgöl'de toplanıyor

Tarhanalık nanelerin toplanma dönemi başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, kış mevsiminin vazgeçilmez yöresel lezzetlerinden olan tarhana için kullanılan taze naneler hasat edilmeye başlandı. İlçe genelindeki bağ ve bahçe kenarlarında, ev kadınlarının yetiştirdiği naneler özenle toplanıyor.

Toplama ve hazırlık süreci:

Toplanan naneler, geleneksel yöntemlerle hazırlanan tarhana hamuruna karıştırılıyor; böylece tarhanaya özgü koku ve lezzet güçlendiriliyor. İhtiyaç fazlası naneler ise kış tüketimi için kurutuluyor ve saklanıyor.

Ev üretiminin önemi ve paylaşım:

Hülya Akkaya, kendi ektikleri nanelerin hasadına başladıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Nane bilindiği üzere önemli bir baharat türü. Biz kendi nanemizi kendimiz ekerek yetiştiriyoruz. Nanelerimiz olgunlaştı ve toplamaya başladık. İhtiyacımız kadarını tarhanaya ilave ediyoruz, kalanını ise kışın başka yemeklerde kullanmak üzere kurutuyoruz. Nane, tarhanaya çok ayrı bir koku ve lezzet veriyor. İsteyen komşularımıza, eş ve dostlarımıza da taze olarak hediye ediyoruz".

İlçede kışlık tarhana yapım mesaisi, ev kadınlarının çalışmasıyla aralıksız devam ediyor; taze nane kullanımı hem lezzet hem de geleneksel üretim açısından öne çıkıyor.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE, KIŞ MEVSİMİNİN VAZGEÇİLMEZ YÖRESEL LEZZETLERİNDEN OLAN TARHANANIN YAPIMINDA KULLANILAN TAZE NANELERİN HASADI BAŞLADI.