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Kısa müdahale can kaybını önledi; tandır evi Alaca'da kullanılamaz hale geldi

Alaca Denizhan Mahallesi Çınar Sokak'ta bir tandır evinde çıkan yangın, Alaca Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı olmadı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 11:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kısa müdahale can kaybını önledi; tandır evi Alaca'da kullanılamaz hale geldi

Alaca'da tandır evi yangını

Çorum'un Alaca ilçesinde, Denizhan Mahallesi Çınar Sokak'ta yer alan bir tandır evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine ekipler yönlendirildi.

İtfaiyenin müdahalesi:

Vatandaşların bildirimini takiben olay yerine Alaca Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

Hasar ve soruşturma:

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı; ancak tandır evi alevlerden etkilenerek kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve itfaiye raporları doğrultusunda yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ALACADA BİR EVE AİT TANDIR ALEVLERE TESLİM OLARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

ALACADA BİR EVE AİT TANDIR ALEVLERE TESLİM OLARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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