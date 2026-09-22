Kısa müdahale can kaybını önledi; tandır evi Alaca'da kullanılamaz hale geldi

Alaca'da tandır evi yangını

Çorum'un Alaca ilçesinde, Denizhan Mahallesi Çınar Sokak'ta yer alan bir tandır evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine ekipler yönlendirildi.

İtfaiyenin müdahalesi:

Vatandaşların bildirimini takiben olay yerine Alaca Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

Hasar ve soruşturma:

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı; ancak tandır evi alevlerden etkilenerek kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve itfaiye raporları doğrultusunda yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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