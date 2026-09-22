kışa saklanan yaz: patnos'ta sebzeler sofralara hazırlanıyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaz mevsiminin bereketi, soğuk kış günlerinde de sofraları doldurmak üzere özenle korunuyor. Yerel halk, tarladan ve pazardan temin edilen taze sebzeleri tek tek temizleyip ayıklayarak yemeklik hâle getiriyor ve kısa süreli tüketim için küçük porsiyonlar halinde paketliyor.

hazırlık süreci:

Sebzeler öncelikle temizlenip ayıklanıyor, ardından uygun boyutlarda porsiyonlara ayrılıyor. Hazırlanan ürünlerin bir kısmı derin dondurucularda saklanırken; uygun türde olanlar ise konserve olarak kaynatılıp kapaklanarak uzun süreli muhafazaya alınıyor. Bu yöntemler sayesinde yazın taze lezzetleri kışın da korunuyor.

imece ve gelenek:

Hazırlıklar çoğunlukla aile ve komşuların bir araya gelmesiyle, imece usulü gerçekleştiriliyor. Bu çalışma biçimi hem iş gücünü hafifletiyor hem de yıllardır süren bir geleneği yaşatıyor. Konuyla ilgili konuşan Menekşe Sevinç şunları söyledi: "Yazın bereketini kışa taşımak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sebzeleri tek tek temizleyip ayıklıyor, yemeklik olarak hazırladıktan sonra poşetliyoruz. Daha sonra kışın kullanmak üzere derin dondurucuda saklıyoruz. Biraz zahmetli olsa da kışın kendi hazırladığımız sebzeleri sofralarımızda görmek bütün emeğimize değiyor. Bizim için bu sadece bir hazırlık değil, yıllardır sürdürülen güzel bir gelenek".

Saatler süren emek sonrası, yazın taze ürünleri düzenli depolama sayesinde soğuk aylarda da evlerin mutfaklarına ulaşmaya devam ediyor. Bu uygulama hem ekonomik hem de lezzet açısından bölge halkı için önemli bir hazırlık biçimi olarak öne çıkıyor.

AĞRI'NIN PATNOS İLÇESİNDE VATANDAŞLAR, YAZ MEVSİMİNİN BEREKETİNİ KIŞ SOFRALARINA TAŞIMAK İÇİN TAZE SEBZELERİ TEMİZLEYİP AYIKLAYARAK DERİN DONDURUCULARDA VE KONSERVE OLARAK MUHAFAZA EDİYOR.