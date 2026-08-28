Kısa sürede doluya dönen yağış Kerimli'de ceviz büyüklüğünde taneler bıraktı

Olayın gelişimi:

Akşam saatlerinde Osmaniye'de başlayan yağış, Kadirli ilçesine bağlı Kerimli köyü'nde kısa sürede doluya dönüştü. Sağanak halinde başlayan yağmurun aniden doluya dönmesiyle, özellikle açık alanlarda görüş zaman zaman azaldı.

Yağan dolu taneleri ceviz büyüklüğünde olarak kaydedildi; yoğun kısa süreli yağışın ardından hava koşulları tekrar normale döndü.

Vatandaşların görüntüleri:

Bölge sakinleri, dolu anını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Paylaşılan görüntülerde sokaklara saçılan iri taneler ve yağışın ani şiddeti dikkat çekiyor; olay anına ilişkin kayıtlar bölgedeki duyarlılığı artırdı.

Uyarı ve bölgesel etkiler:

Meteoroloji tarafından yapılan şiddetli yağış uyarısı, akşam saatlerinde Kerimli'de gözlemlenen dolu yağışıyla karşılık buldu. İlçede kısa süreli etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle yetkililerden veya kurumlardan ek bir hasar bildirimi yapılmadı.

OSMANİYE’DE CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI