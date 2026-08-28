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Kısa sürede doluya dönen yağış Kerimli'de ceviz büyüklüğünde taneler bıraktı

Meteoroloji uyarısı sonrası Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Kerimli köyünde akşam saatlerinde ceviz büyüklüğünde dolu etkili oldu; vatandaşlar görüntüledi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 19:19

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 19:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Kısa sürede doluya dönen yağış Kerimli'de ceviz büyüklüğünde taneler bıraktı

Olayın gelişimi:

Akşam saatlerinde Osmaniye'de başlayan yağış, Kadirli ilçesine bağlı Kerimli köyü'nde kısa sürede doluya dönüştü. Sağanak halinde başlayan yağmurun aniden doluya dönmesiyle, özellikle açık alanlarda görüş zaman zaman azaldı.

Yağan dolu taneleri ceviz büyüklüğünde olarak kaydedildi; yoğun kısa süreli yağışın ardından hava koşulları tekrar normale döndü.

Vatandaşların görüntüleri:

Bölge sakinleri, dolu anını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Paylaşılan görüntülerde sokaklara saçılan iri taneler ve yağışın ani şiddeti dikkat çekiyor; olay anına ilişkin kayıtlar bölgedeki duyarlılığı artırdı.

Uyarı ve bölgesel etkiler:

Meteoroloji tarafından yapılan şiddetli yağış uyarısı, akşam saatlerinde Kerimli'de gözlemlenen dolu yağışıyla karşılık buldu. İlçede kısa süreli etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle yetkililerden veya kurumlardan ek bir hasar bildirimi yapılmadı.

OSMANİYE’DE CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

OSMANİYE’DE CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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