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Kısa süreli sağanağın izleri: İstanbul Boğazı çamura büründü

Sağanak sonrası Küçüksu Deresi’nden boğaza taşınan çamurlu su, İstanbul Boğazı’nın mavi rengini kahverengiye çevirdi; görüntüler havadan kaydedildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 19:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Kısa süreli sağanağın izleri: İstanbul Boğazı çamura büründü

Yağış sonrası çamurun boğaza karışması:

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın ardından, Küçüksu Deresi üzerinden taşınan çamurlu suyun İstanbul Boğazı ile buluşması sonucu boğazın rengi değişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kente düşen yoğun yağmur, dere yatağındaki birikintileri beraberinde denize taşıdı ve masmavi suyun yüzeyi kahverengiye dönüştü.

Çamur akışının boğazdaki görsel etkisi, kıyıdan ve havadan alınan görüntülere yansıdı; fotoğraflarda çamurlu suyun mavi suyla sınır oluşturduğu bölgeler dikkat çekti. Olay, şehir manzarasında kısa süreli ama belirgin bir renk değişimi olarak kayda geçti.

Görsel sonuçlar ve yetkililerin uyarıları:

Yetkililerin sağanak uyarısının ardından gerçekleşen bu doğa olayı, özellikle dere ağızlarında biriken malzemenin yağışla taşınmasının tipik bir örneğini gösterdi. Havadan çekilen görüntüler, çamurun su yüzeyinde yoğunlaşmasını ve boğazın görünümünde ani bir değişimi belgeledi.

Olayın doğrudan çevresel etkileri ve süresine dair resmi bir açıklama yapılmazken, görüntülerin şehir yaşamında yaratabileceği görsel izlenim önemli bir haber unsuru olarak öne çıktı. İstanbul Boğazının rutin maviliğinin yerini geçici olarak kahverengi tonların alması, yağış sonrası su taşınımının somut bir göstergesi oldu.

Yağmur sonrası çamura bulanan İstanbul Boğazı böyle görüntülendi

Yağmur sonrası çamura bulanan İstanbul Boğazı böyle görüntülendi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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