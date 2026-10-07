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Kışın boğaz ağrısını önleyen basit önlemler

Kışın sıklaşan boğaz ağrılarını hem tıbbi hem de doğal yöntemlerle hafifletmek mümkün; su tüketimi, ılık gargara, ıhlamur ve sarımsak öneriliyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kışın boğaz ağrısını önleyen basit önlemler

Boğaz ağrısının nedenleri ve belirtileri:

Kış aylarında sık görülen boğaz ağrısı ve tahrişi, hem viral hem de bakteriyel etkenlerle ortaya çıkabiliyor. Enfeksiyonlara bağlı boğaz ağrısına zaman zaman ateş, öksürük, burun akıntısı, hapşırma, bulantı ve baş ağrısı eşlik edebiliyor. Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzm. Dyt. Veysel Ciğerli, viral nedenli boğaz ağrılarının bazen tıbbi destekle ya da kendiliğinden düzeldiğini, bakteriyel kaynaklı olanların ise antibiyotik veya uygun beslenme ile tedavi edildiğini belirtiyor.

Günlük basit önlemler:

Ciğerli, boğaz sağlığını korumada birkaç basit davranışın etkili olduğunu vurguluyor: Yeterince dinlenmek, uyumak ve yüksek sesle konuşmaktan kaçınmak boğazın iyileşmesini destekleyen temel önlemler arasında yer alıyor. Ayrıca sık sık su içmek, boğazın kurumasını ve tahriş olmasını önleyebiliyor.

Doğal uygulamalar ve tarifler:

Uzman, boğaz ağrısını hafifletmek için önerilen doğal yöntemleri de paylaştı. Sabahları zencefil ile bir tatlı kaşığı bal karıştırılarak tüketilebileceği belirtildi. Sirke, asetik asit içeriği nedeniyle boğazdaki bakterileri etkisiz hale getirmeye yardımcı olabileceğinden, 1 çay bardağı ılık suya 2 çorba kaşığı sirke eklenerek yapılan gargara öneriliyor. İyotsuz tuz ile hazırlanan gargara da bakterilerle savaşmada etkili görülüyor; reçete olarak 1 fincan ılık suya 1 çay kaşığı iyotsuz tuz kullanılması tavsiye ediliyor.

Ciğerli ayrıca ıhlamur çayının antienflamatuvar özellik göstererek iltihaplanmayı önlemeye destek olduğunu; bunun yanı sıra soğan ve sarımsağın güçlü doğal antibiyotik kaynakları olarak hem viral hem bakteriyel enfeksiyonlarla başa çıkmada önemli olduğunu belirtiyor.

Uzman görüşleri, boğaz ağrısında tıbbi tedavi ile doğal ve günlük önlemlerin bir arada değerlendirilmesi gerektiğini işaret ediyor. Belirtiler şiddetlenir veya ateş, yutma güçlüğü gibi bulgular ortaya çıkarsa sağlık kuruluşuna başvurmak önem taşıyor.

UZM. DYT. VEYSEL CİĞERLİ

UZM. DYT. VEYSEL CİĞERLİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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