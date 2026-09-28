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kışın burun akıntısı: koruyucu refleks mi yoksa hastalık mı?

Soğuk havada burun akması çoğunlukla akciğerleri ısıtma ve nemlendirme refleksidir; ateş, ciddi halsizlik veya birkaç gün süren yakınmalarda doktora gidin.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Serkan Varol

kışın burun akıntısı: koruyucu refleks mi yoksa hastalık mı?

Soğuk havada burun akıntısının arkasındaki nedenler

Havaların serinlemesiyle birlikte toplumda sık görülen şikâyetlerden biri burun akıntısıdır. Medicana Ataköy Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Burak Uzel, soğuk havada gelişen bu akıntıların çoğu kez fizyolojik ve geçici olduğunu belirtiyor. Vücudun solunan soğuk havayı akciğerlere ulaşmadan önce ısıtmak ve nemlendirmek için geliştirdiği mekanizmalar, burun içi mukozasının salgı üretimini artırmasıyla kendini akıntı şeklinde gösterebilir.

soğuk havanın burunda yarattığı fizyolojik süreçler:

Dışarıdaki soğuk hava ile vücut sıcaklığı arasındaki fark, solunum yolunda suyun yoğuşmasına (kondansasyona) neden olabilir; tıpkı ev veya araç camlarında gördüğümüz buğulanma gibi. Buna ek olarak, burun mukozası havayı ısıtıp nemlendirmek için daha fazla çalışır; bu da mukus üretiminde artışa ve geçici burun akıntısına yol açar. Bu süreç genellikle zararsızdır ve özel tedavi gerektirmez.

fizyolojik tepki ile viral nezlenin ayrımı:

Uzm. Dr. Uzel, soğuk havaya bağlı burun akıntısının viral enfeksiyonlarla karıştırılmaması gerektiğini vurguluyor. Fizyolojik akıntı genellikle yalnızca soğuk veya nem değişimine bağlıdır ve sistemik belirti vermez. Oysa viral soğuk algınlığında burun akıntısına ek olarak boğazda yanma, kırgınlık, halsizlik ve bazen hafif ateş gibi bulgular eşlik eder. Bu ayrımı bilmek, gereksiz ilaç kullanımını önlemek açısından kritik önem taşır.

rahatlatıcı önlemler ve ilaç kullanımı konusunda uyarılar:

Soğuk havaya bağlı burun akıntısını azaltmak için basit önlemler genellikle yeterlidir: yeterli sıvı almak, ortam havasının aşırı kuru olmasını engellemek, çok soğuk havalarda burun ve ağız çevresini korumak gibi uygulamalar fayda sağlar. Her burun akıntısı ilaç gerektirmez; özellikle antibiyotikler virüslere karşı etkili değildir ve gereksiz kullanımından kaçınılmalıdır.

ne zaman tıbbi yardım alınmalı:

Burun akıntısı birkaç gün içinde azalmıyor veya aşağıdaki belirtilerden biri görülüyorsa bir sağlık profesyoneline başvurulmalıdır: yüksek ateş, nefes darlığı, şiddetli boğaz ağrısı, belirgin halsizlik veya gün geçtikçe kötüleşen yakınmalar. Ayrıca alerjik belirtiler ya da farklı üst solunum yolu hastalıkları da benzer şikâyetlere neden olabileceği için, durumun süresi ve eşlik eden semptomlar doğru değerlendirilmelidir.

Sonuç olarak, soğuk havada burun akması çoğunlukla vücudun sağlıklı bir koruma refleksidir; hemen "nezle oldum" demek yerine semptomların niteliği ve süresine dikkat etmek gereklidir. Gereksiz ilaç kullanımından kaçınmak ve gerektiğinde profesyonel değerlendirme almak en doğru yaklaşımdır.

UZM. DR. BURAK UZEL

UZM. DR. BURAK UZEL

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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