Dolar 49,2103 +0,02%
Euro 55,2173 +0,24%
Bist 12.115,05 -0,07%
Altın Gram 6.564,95 +0,21%
EUR/USD 1,1193 -0,06%
Brent Petrol 104,15 +3,94%
--°

Kışın habercisi lahanalar Erzincan tezgâhlarını doldurdu

Erzincan pazarlarında turşuluk ve yemeklik lahanalar 200-250 TL'ye satılıyor; üretim maliyeti artsa da tezgâh fiyatı geçen yılki seviyede.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kışın habercisi lahanalar Erzincan tezgâhlarını doldurdu

Kışın habercisi lahanalar Erzincan tezgâhlarında

Erzincan pazarlarında kış aylarının vazgeçilmezi olan lahanalar tezgâhlardaki yerini aldı. Geniş ve kat kat yapraklarıyla dikkat çeken başlar, dayanıklılığı ve doğal görünümü nedeniyle şehir halkı tarafından sıkça tercih ediliyor. Tezgâhlarda yemeklik ve turşuluk olarak ayrılan lahanalar, kent mutfağında uzun süredir önemli bir yer tutuyor.

pazarda fiyatlar ve esnafın yorumu

Pazarcıların verdiği bilgiye göre, Erzurum’un Söğütlü köyü'nden getirilen lahanalar 200 ile 250 TL arasında alıcı buluyor. Fiyat aralığı başın büyüklüğüne göre değişirken, satıcılar üretim maliyetlerinin arttığını ancak tezgâh fiyatlarının geçen sezonla aynı seviyede olduğunu belirtiyor. Esnafın tepkisini özetleyen sözler ise şöyle: "Fiyat geçen seneyle aynı ama vatandaş yine de lahananın fiyatını beğenmiyor."

mutfak kültüründe lahananın yeri

Erzincan mutfağında lahananın yeri belirgin; başta lahana dolması olmak üzere turşu ve çeşitli çorbalar şehir sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yerel üreticiler ve ev hanımları, kış hazırlıklarına lahanayı dahil ederek uzun süreli saklama ve kullanım avantajından yararlanıyor. Tezgâhlarda sezonun ilk günlerinden itibaren ilginin sürdüğü gözlemleniyor.

Satıcılar, alıcıların kalite ve dayanıklılığı ön planda tuttuklarını, ancak ekonomik kaygıların tüketici tercihlerini etkilediğini vurguluyor. Bu sezon da lahana, hem alışveriş listelerinde hem de Erzincan’ın lezzet kültüründe yerini koruyor.

ERZİNCAN&#039;DA TURŞULUK VE YEMEKLİK LAHANALAR TEZGAHTA YERİNİ ALDI

ERZİNCAN'DA TURŞULUK VE YEMEKLİK LAHANALAR TEZGAHTA YERİNİ ALDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

kars’a yeni yaşam alanı: kent ormanı millet ormanı olarak planlanıyor
images

Söğütçük'ün ulaşımına nefes: 11 kilometrelik yol çift kat sathi kaplamaya geçti
images

Yeşil dönüşüm için Silopi'de ağaçlandırma çalışmaları başladı
images

Yaz aylarında yükselen risk: Diyarbakır'da anız yangınları yoğunlaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe'de çökme sonrası enkaz altında arama: ekipler itfaiye merdiveniyle çalışıyor

OMÜ'de Onur Duvarı ile milli spor efsaneleri gençlerle buluştu

Kuyumcuya gece saldırısı: haraç iddiası soruşturmayı genişletti

Erişilebilir tiyatro AKM'de yeni sezona perdelerini açıyor

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı