Kışın ilk lezzetleri Bolu tezgahlarında yerini aldı

kış meyveleri pazarlarda yerini alıyor:

Bolu’da sonbaharın etkisiyle birlikte pazar tezgahlarında gözle görülür bir meyve değişimi başladı. Yaz aylarında öne çıkan ürünlerin yerini mandalina, portakal, nar ve elma gibi kış meyveleri aldı. Soğuyan hava tüketici tercihlerini de etkilerken, esnaf ve vatandaşlar tezgâhlarda kışın ilk lezzetlerini görmeye başladı.

tezgahlarda hangi ürünler öne çıktı:

Tezgâhlarda şimdiden en fazla ilgi görenler arasında mandalina ve portakal bulunuyor. Nar ve elma da alıcı bulan ürünler arasında yer alırken, bazı esnaf armut gibi diğer kış meyvelerinin de raflarda yer almaya başladığını bildiriyor. Mevsim geçişiyle birlikte ürün çeşidi ve tedarik hacminde ilerleyen günlerde artış bekleniyor.

pazarcıların ve tüketicilerin gözlemleri:

Pazarcı esnafı Tunahan Ünal, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte tezgâhlarda portakal, mandalina, nar, elma ve armutun yerini aldığını belirtti. Ünal, "Yaz meyveleri de yavaş yavaş tezgahlardan kalkıyor. Vatandaş artık yaz meyvelerinden sıkıldı. İlgi kış meyvelerine yöneldi" diyerek tüketici talebindeki kaymanın altını çizdi.

Vatandaşlar alışverişe gelerek kış meyvelerine yoğun ilgi gösterirken, esnaf önümüzdeki günlerde ürün bolluğunun ve çeşitliliğinin artmasını bekliyor. Mevsim koşullarına bağlı olarak tedarik ve fiyat hareketleri takip edilirken, tüketicilerin tercihleri pazar dinamiklerini şekillendirmeye devam edecek.

Bolu’da kışın habercileri tezgahlarda yerini aldı