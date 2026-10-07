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Kışın ilk lezzetleri Bolu tezgahlarını renklendirdi

Bolu'da hava soğuyunca mandalina, portakal, nar ve elma tezgahlarda yerini aldı; ilgi arttı, önümüzdeki günlerde çeşit ve bolluk artması bekleniyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 19:35

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kışın ilk lezzetleri Bolu tezgahlarını renklendirdi

kış meyveleri tezgahlarda:

Bolu’da sonbaharın etkisini göstermesi ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte pazar tezgahlarında kış meyveleri yerini almaya başladı. Yaz aylarında öne çıkan ürünler yerini mandalina, portakal, nar ve elma gibi soğuk sezon meyvelerine bırakırken, vatandaşların kış meyvelerine olan ilgisi arttı.

esnafın gözlemi ve beklentisi:

Pazarcı esnafı Tunahan Ünal, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Kış mevsiminin gelmesiyle beraber portakal, mandalina, nar, elma ve armut geldi. Yaz meyveleri de yavaş yavaş tezgahlardan kalkıyor. Vatandaş artık yaz meyvelerinden sıkıldı. İlgi kış meyvelerine yöneldi. Kış meyveleri de pazarda yerini aldı". Ünal, önümüzdeki günlerde ürün çeşitliliğinin ve bolluğun artmasının beklendiğini belirtti.

Tezgahlarda gözlenen bu değişim, tüketicilerin mevsime uygun ve taze seçeneklere yönelmesiyle izah ediliyor; özellikle mandalina ve portakal talebindeki yükseliş dikkat çekiyor. Pazardaki hareketlilik, kış sezonunun tüketim tercihlerine etkisini göstermeye başladı.

BOLU’DA SONBAHARIN ETKİSİNİ GÖSTERMESİ VE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE KIŞ MEYVELERİ...

BOLU’DA SONBAHARIN ETKİSİNİ GÖSTERMESİ VE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE KIŞ MEYVELERİ PAZAR TEZGAHLARINDA YERİNİ ALDI. YAZ AYLARINDA TEZGAHLARDA GÖRÜLEN MEYVELER, YERİNİ MANDALİNA, PORTAKAL, NAR VE ELMA GİBİ KIŞ MEYVELERİNE BIRAKMAYA BAŞLADI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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