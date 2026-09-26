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kışın şifası Gaziantep'te beyran rağbet görüyor

Soğuyan havalar ve artan grip vakalarıyla UNESCO tescilli Gaziantep beyranına talep arttı; doğal antibiyotik etkisiyle kışın yoğun ilgi görüyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 10:46

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

kışın şifası Gaziantep'te beyran rağbet görüyor

kışın beyran sezonu:

Gaziantep'te havaların soğuması ve grip vakalarındaki artış, kentin tescilli lezzetlerinden beyrana olan ilgiyi artırdı. UNESCO tarafından gastronomi ağında yer alan kentin bu yöresel yemeği, soğuk algınlığı ve nezle dönemlerinde doğal antibiyotik özelliğiyle sıkça tercih ediliyor. Yapımında haşlanmış et, pirinç, et suyu, sarımsak ve pul biber gibi malzemeler kullanılıyor; hazırlanışı ve servis şekli tüketici taleplerine göre acılı, orta acılı, az acılı veya sarımsaklı biçimde sunuluyor.

içeriği ve şifa iddiaları:

Beyranın hazırlanış süreci ve içerdiği bileşenler bölge halkı tarafından sağlıkla ilişkilendiriliyor. Lokanta işletmecisi Ahmet Çadır beyranın yapımını anlatırken, "Kuzunun boyun ve kürek eti 12 saat pişer. İçinde ilikli kemik suyu barındırır. Sarımsak bulunur içinde, acı bulunur ve bolca protein bulunur" dedi. Çadır, sarımsağın antibiyotik etkisine ve limonun sağladığı C vitamini sayesinde tüketicilerin kış aylarında beyrandan şifa aradığını vurguluyor.

Çadır, beyranın sadece lezzet değil aynı zamanda geleneksel bir sağlık uygulaması olduğunu belirterek, "Nezlede, gripte antibiyotik önemli. Doğal antibiyotik alıyorsunuz. Limon sıkıyorsunuz içine, C vitamini bağışıklığı güçlendiriyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca yemeğin içinde bulunan et, ilikli kemik suları ve kolajenin tüketicilerce "şifa deposu" olarak değerlendirilmesine yol açtığını ekledi.

yerel deneyimler ve ziyaretçi ilgisi:

Gaziantepliler arasında beyranın hastalık belirtilerinde başvurulan bir gelenek olduğu belirtiliyor. Çadır, "İnsanlar bir kırgınlık hissettiğinde, grip veya nezle olduğunda muhakkak ki beyran yemeye giderler" diye konuştu ve yemeğin "son zamanlarda dünyada ikinci çorba seçildiğini" hatırlattı.

Hastalığı nedeniyle beyran yemeye gelen Ahmet Ulağ adlı vatandaş, deneyimini şöyle aktardı: "Rahatsızım, sesimden de belli olduğu gibi. Beyran bizim için antibiyotik, gerçekten antibiyotik. Bugün de üçüncü günümüz, toparladık gibi bir şey." Ulağ, şifayı genellikle aile büyüklerinden öğrendiklerini söyledi.

Yöresel lezzeti tatmak üzere Gaziantep'e gelen ziyaretçiler de beyranın yoğun ilgiden nasibini aldığına işaret ediyor. Van'dan gelen ziyaretçilerin beyranı çok beğendiklerini belirtmeleri, yemeğin sadece yerel halk için değil dışarıdan gelen misafirler için de çekim merkezi olduğunu gösteriyor. Lokantalar ve restoranlar, kış aylarında artan siparişlerle yoğunluk yaşıyor; tüketiciler hem tadı hem de geleneksel şifa beklentisiyle beyrana yöneliyor.

Yerel işletmeciler, kaliteli bir beyranın hazırlanışında kullanılan etten baharata kadar her aşamada özen gerektiğini vurguluyor; bu da talebin artmasıyla birlikte servis ve üretimde dikkat gerektiren bir sürecin önemini ortaya koyuyor.

LOKANTA İŞLETMECİSİ AHMET ÇADIR

LOKANTA İŞLETMECİSİ AHMET ÇADIR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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