Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Kışın sofralara taşınan Maraş geleneği: cevizli sucuk yeniden rağbette

Kahramanmaraş'ta kışla beraber üretimi artan Maraş cevizli sucuğu, üzüm suyuyle hazırlanan hapsaya dizilen cevizlerle üretilip paketleniyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 11:35

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 11:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kışın sofralara taşınan Maraş geleneği: cevizli sucuk yeniden rağbette

Kış üretimi başladı:

Kahramanmaraş’a özgü geleneksel lezzetlerden Maraş cevizli sucuğunun üretimi, kış aylarının gelmesiyle arttı. Kentte üretilen cevizli sucuk, yöresel üzüm suyu ve ceviz kullanılarak hazırlanıyor; kurutma ve paketleme sonrası satışa sunuluyor. Talep mevsimsel olarak yükselirken hem kent merkezinde hem kırsal alanlarda üretim yoğunlaşıyor.

Üretim süreci:

Üzüm ve ceviz, geleneksel yöntemlerle bir araya getiriliyor. Önce üzümden elde edilen üzüm suyu dinlendiriliyor, ardından büyük kazanlarda kaynatılarak belirli kıvama getiriliyor. Bu karışıma nişasta ve un ilave edilerek hapsa adı verilen yoğun bir kıvam elde ediliyor. İplere dizilen cevizler kazanlardaki hapsaya batırılıyor, üzeri üzüm karışımıyla kaplanan cevizler kurumaya bırakılıyor ve kurutma sonrası paketlenip tüketime hazır hale getiriliyor.

Üreticilerin anlatımı:

Durdu Mehmet Kaman üretimi aile geleneği olarak sürdürdüklerini anlattı: "Biz cevizli sucuk işini çocukluktan beri devam ettiriyoruz. Üzümlerimizi ve cevizlerimizi yöremizde yetiştirip sucuk, bastık ve pestil olarak pazarlıyoruz. Köy yerinde odunla pişirip yapıyorduk şuanda daha hijyenik yapılıyor ve doğal gazlı yakıtlarla pişiriliyor. Ürünler çok güzel Maraş cevizi var içinde. Dışında da üzüm suyu hapsa var, zahmetli bir iş. Doğal sucuğun kilogram fiyatı ise 750 lira civarlarında"

Ali Kaman ise kışla birlikte talebin arttığını belirtti: "Talep artıyor. Maraş sucuğu, cevizli ve fıstıklı şekilde bertiz kabarcık üzüm ile yapılır. Kentimizde işletmeler çok fazla fakat kırsal alanda da yapılıyor. Bir çok yerden insanlar temin edebilir"

Üreticiler, sürecin zahmetli olduğunu vurguluyor; tüketiciler ise yöresel lezzetin doğal yapısı ve Maraş ceviziyle hazırlanmış olmasını tercih ediyor. Doğal sucuğun kilogram fiyatı ise 750 lira civarında seyrediyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİNDEN VE GELENEKSEL LEZZETLERİ ARASINDA YER ALAN CEVİZLİ...

KAHRAMANMARAŞ’IN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİNDEN VE GELENEKSEL LEZZETLERİ ARASINDA YER ALAN CEVİZLİ SUCUĞUN ÜRETİMİ, KIŞ MEVSİMİNİN GELMESİYLE BAŞLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Atmaca geleneği mağaza koridorlarında: Rize'de kuşlar podyuma çıktı
images

Lodosu izleyen sağanak Tekirdağ sokaklarını duraklara çevirdi
images

COP31'de karar süreci hızlanıyor: başkanlık taslağı gelecek hafta yayımlanacak
images

Gönüllüler Solhan için buluştu, doğayı birlikte temizliyorlar

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı

Çevre yolunda müdahale sırasında araca çarpıldı: 5 kişi yaralandı

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

TREND HABERLER

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı