Kışın sofralara taşınan Maraş geleneği: cevizli sucuk yeniden rağbette

Kış üretimi başladı:

Kahramanmaraş’a özgü geleneksel lezzetlerden Maraş cevizli sucuğunun üretimi, kış aylarının gelmesiyle arttı. Kentte üretilen cevizli sucuk, yöresel üzüm suyu ve ceviz kullanılarak hazırlanıyor; kurutma ve paketleme sonrası satışa sunuluyor. Talep mevsimsel olarak yükselirken hem kent merkezinde hem kırsal alanlarda üretim yoğunlaşıyor.

Üretim süreci:

Üzüm ve ceviz, geleneksel yöntemlerle bir araya getiriliyor. Önce üzümden elde edilen üzüm suyu dinlendiriliyor, ardından büyük kazanlarda kaynatılarak belirli kıvama getiriliyor. Bu karışıma nişasta ve un ilave edilerek hapsa adı verilen yoğun bir kıvam elde ediliyor. İplere dizilen cevizler kazanlardaki hapsaya batırılıyor, üzeri üzüm karışımıyla kaplanan cevizler kurumaya bırakılıyor ve kurutma sonrası paketlenip tüketime hazır hale getiriliyor.

Üreticilerin anlatımı:

Durdu Mehmet Kaman üretimi aile geleneği olarak sürdürdüklerini anlattı: "Biz cevizli sucuk işini çocukluktan beri devam ettiriyoruz. Üzümlerimizi ve cevizlerimizi yöremizde yetiştirip sucuk, bastık ve pestil olarak pazarlıyoruz. Köy yerinde odunla pişirip yapıyorduk şuanda daha hijyenik yapılıyor ve doğal gazlı yakıtlarla pişiriliyor. Ürünler çok güzel Maraş cevizi var içinde. Dışında da üzüm suyu hapsa var, zahmetli bir iş. Doğal sucuğun kilogram fiyatı ise 750 lira civarlarında"

Ali Kaman ise kışla birlikte talebin arttığını belirtti: "Talep artıyor. Maraş sucuğu, cevizli ve fıstıklı şekilde bertiz kabarcık üzüm ile yapılır. Kentimizde işletmeler çok fazla fakat kırsal alanda da yapılıyor. Bir çok yerden insanlar temin edebilir"

Üreticiler, sürecin zahmetli olduğunu vurguluyor; tüketiciler ise yöresel lezzetin doğal yapısı ve Maraş ceviziyle hazırlanmış olmasını tercih ediyor. Doğal sucuğun kilogram fiyatı ise 750 lira civarında seyrediyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİNDEN VE GELENEKSEL LEZZETLERİ ARASINDA YER ALAN CEVİZLİ SUCUĞUN ÜRETİMİ, KIŞ MEVSİMİNİN GELMESİYLE BAŞLADI